Kikas desce ao 5.º posto do ranking e Teresa Bonvalot mantém 11.ª posição

Frederico Morais desceu duas posições no ranking do circuito Challenger Series, ocupando, esta segunda-feira, o 5.º lugar no ranking de qualificação para o circuito mundial de 2024. Após o final do US Open of Surfing, quarta etapa do circuito, que se disputou durante a última semana na Califórnia, o surfista português ficou a saber que está situado no limiar da metade superior dos 10 lugares que dão acesso à elite mundial do próximo ano.Depois de ter sido finalista vencido em Ballito, África do Sul, na etapa anterior, Kikas tinha conseguido entrar no top 3 do ranking. Contudo, após uma eliminação de primeira em Huntington Beach, o único surfista luso no circuito masculino caiu duas posições na hierarquia. Ainda assim, mantém-se bem dentro da luta pela qualificação, numa altura em que faltam apenas duas etapas para o final do circuito e tem 2940 pontos de avanço para o cut.O norte-americano Cole Houshmand, que já garantiu a entrada no WCT 2024, mantém-se na liderança deste ranking, enquanto o australiano Jacob Willcox também prossegue na vice-liderança. Frederico foi ultrapassado pelo norte-americano Corsby Colapinto, que foi finalista vencido do US Open e subiu ao 3.º posto do ranking, e pelo havaiano Eli Hanneman, que venceu em Huntington Beach e trepou 23 posições até ao 4.º posto do ranking.No lado feminino, apesar do positivo 9.º lugar final, após ser eliminada nos oitavos-de-final da prova californiana, Teresa Bonvalot manteve o 11.º posto do ranking, continuando como a melhor entre as quatro portuguesas que competem neste circuito. A australiana Sally Fitzgibbons, que foi finalista vencida e "carrasca" de Teresa nesta prova, é a nova líder do ranking, com a compatriota Isabella Nichols a descer ao 2.º posto e a norte-americana Sawyer Lindblad, campeã deste US Open, a completar o top 3.Com apenas cinco vagas em disputa para o circuito mundial feminino do próximo ano, Teresa Bonvalot mantém as aspirações de qualificação, continuando a 3635 pontos do cut – cada vitória vale 10 mil pontos. Mais atrás no ranking e já longe desta luta surgem Francisca Veselko (22.º lugar), Yolanda Hopkins (25.º) e Carolina Mendes (29.º), todas com uma distância do cut superior a 8 mil pontos.O circuito Challenger Series vai, agora, entrar numa pausa superior a um mês, regressando apenas em Outubro na Ericeira, para a reta final e a decisão das contas da qualificação. Portugal recebe a penúltima etapa de 1 a 8 de Outubro, com a etapa final a realizar-se em Saquarema, no Brasil, de 14 a 21 do mesmo mês.