Kikas e companhia já conhecem adversários em Marrocos

Serão 15 os surfistas portugueses a competir no novo QS5000 que se inicia no sábado em Taghazout, Marrocos. E o quadro de competição e heats da ronda inaugural ficaram esta quinta-feira a ser conhecidos. É na famosa direita de Anchor Point que a ação se vai desenrolar, numa prova onde Frederico Morais surge como cabeça-de-série e grande candidato ao triunfo.





Apenas três surfistas portugueses tiveram entrada direta para a 2.ª ronda em virtude do ranking que obtiveram em 2019. Desde logo, Kikas, que já sabe que vai estar no heat 13 com o compatriota Pedro Henrique. Os adversários serão dois surfistas vindos da ronda inaugural. Já Vasco Ribeiro está no heat 11, onde terá pela frente o sul-africano David van Zyl e mais dois surfistas vindos da fase inaugural da prova marroquina.Depois, há 12 surfistas que vão competir na ronda inaugural, destacando-se muita juventude entre a armada lusa. O primeiro de todos a entrar em ação será Diogo Martins, que compete no heat 4 frente ao indonésio Rio Waida, ao brasileiro Fernando Júnior e ao marroquino Yassine Ramdani.Seguem-se Gonçalo Vieira e Martim Carrasco no heat 8, Francisco Almeida no heat 9, Eduardo Fernandes no heat 10, Guilherme Fonseca no heat 17, o campeão nacional Miguel Blanco e Henrique Pyrrait no heat 19, o júnior Afonso Antunes no heat 21, Pedro Coelho no heat 22 e ainda Sidney Guimarães e Francisco Carrasco no heat 23.Este é um importante evento que distribui 5000 mil pontos para o vencedor para o ranking do circuito mundial de qualificação e ainda um prémio de 15 mil dólares. Este é o segundo QS5000 da temporada, depois do evento de arranque na China, onde Guilherme Fonseca brilhou com um 17.º posto final. Esta é igualmente a prova que marca a estreia de Frederico Morais em 2020, sendo que conta simultaneamente para o ranking africano e europeu da WSL.Heat 4: Rio Waida (IND) x Fernando Júnior (BRA) x Diogo Martins (PRT) x Yassine Ramdani (MAR)Heat 8: Thomas Debierre (FRA) x Giorgio Gómez (COL) x Gonçalo Vieira (PRT) x Martim Carrasco (PRT)Heat 12: Marco Mignot (FRA) x Gony Zubizarreta (ESP) x Francisco Almeida (PRT) x TBDHeat 13 Dylan Moffat (AUS) x Eduardo Fernandes (PRT) x Taro Watanabe (EUA) x TBDHeat 17: Ruben Vitoria (ESP) x Gaspard Larsonneur (FRA) x Guilherme Fonseca (PRT) x TBDHeat 19: Miguel Blanco (PRT) x Adrien Toyon (FRA) x Henrique Pyrrait (PRT) x Gaizka Ezponda (FRA)Heat 21: Kei Kobayashi (EUA) x Kairi Noro (JPN) x Afonso Antunes (PRT) x Chadi Lahrioui (MAR)Heat 22: Luke Dillon (GBR) x Pedro Coelho (PRT) x Renan Grainville (FRA) x Luan Nogues (FRA)Heat 23: Mathis Crozon (FRA) x Eduardo Motta (BRA) x Sidney Guimarães (PRT) x Francisco Carrasco (PRT)Heat 11: David van Zyl (AFS) x Vasco Ribeiro (PRT) x TBD x TBDHeat 13: Frederico Morais (PRT) x Pedro Henrique (PRT) x TBD x TBD