Kikas enfrenta dupla brasileira na estreia em Peniche

Já é conhecida a lista de heats do MEO Rip Curl Pro Portugal, a décima e penúltima etapa do WCT 2019. Após ontem ter sido dada a conhecer uma grelha de heats provisória que estava mal distribuída, esta segunda-feira já foram feitos os acertos necessários para que ficassem corretos todos os heats da ronda inaugural.Dessa forma, Frederico Morais irá estar no heat 3, onde enfrenta a dupla brasileira composta pelo número 4 mundial Italo Ferreira e por Yago Dora. Caso não existam desistências de última hora, isto significa que Kikas irá estar na água cerca de uma hora logo após o arranque da prova portuguesa.Em aberto estão ainda os heats dos três surfistas que compões o top 3 mundial, uma vez que ainda falta definir todos os wildcards. O campeão nacional Miguel Blanco será um deles, mas só depois de serem conhecidos os outros dois convidados – um virá dos trials da Rip Curl e o outro ainda é uma incógnita – saberá em que heat irá ser colocado.Ora, Gabriel Medina, que pode renovar o título mundial já em Portugal, vai estar no heat 6, uma vez que é o primeiro cabeça-de-série, tendo pela frente o francês Joan Duru e o wildcard com o ranking mais baixo. Já Filipe Toledo, número 2 mundial, enfrenta o havaiano Zeke Lau e outro wildcard. Por fim, Jordy Smith terá pela frente o brasileiro Caio Ibelli e o wildcard com melhor ranking.Destaque ainda para o heat 12, o último da ronda, onde irá estra em ação o 11 vezes campeão mundial Kelly Slater. Após dois anos de ausência devido a lesão, Kelly está assim de regresso a Peniche. Atualmente no 13.º posto do ranking, o rei vem a Portugal extra motivado para lutar pela vaga olímpica.H1: Kanoa Igarashi (Japão) x Willian Cardoso (Brasil) x Ricardo Christie (Nova Zelândia)H2: Kolohe Andino (Estados Unidos) x Griffin Colapinto (Estados Unidos) x Soli Bailey (Austrália)H3: Italo Ferreira (Brasil) x Yago Dora (Brasil) x Frederico Morais (PORTUGAL)H4: Jordy Smith (África do Sul) x Caio Ibelli (Brasil) x WildcardH5: Filipe Toledo (Brasil) x Zeke Lau (Havai) x WildcardH6: Gabriel Medina (Brasil) x Joan Duru (França) x WildcardH7: Owen Wright (Austrália) x Jack Freestone (Austrália) x Jadson Andre (Brasil)H8: Jeremy Flores (França) x Deivid Silva (Brasil) x Leo Fioravanti (Itália)H9: Julian Wilson (Austrália) x Conner Coffin (Estados Unidos) x Jesse Mendes (Brasil)H10: Seth Moniz (Havai) x Adrian Buchan (Austrália) x Peterson Crisanto (Brasil)H11: Ryan Callinan (Austrália) x Wade Carmichael (Austrália) x Sebastian Zietz (Havai)H12: Kelly Slater (Estados Unidos) x Michel Bourez (França) x Michael Rodrigues (Brasil)