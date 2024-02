Kikas enfrenta Yago Dora e Kanoa Igarashi na ronda inaugural em Sunset Beach

Frederico Morais já conhece os adversários que vai ter pela frente na ronda inaugural do Pro Sunset Beach, a segunda etapa do World Tour 2024. O surfista português ficou colocado no heat 7, onde terá a concorrência do brasileiro Yago Dora e do japonês Kanoa Igarashi.

Depois do 17.º posto na etapa inaugural, em Pipeline, também no Havai, Kikas parte para Sunset Beach à procura de um resultado forte que o coloque bem posicionado no ranking para superar o corte do meio do ano, após as cinco primeiras etapas. E esta é uma onda de boa memória para o português, uma vez que foi por duas vezes à final quando este evento fazia parte do WQS.

Dos 12 heats da ronda inaugural destaque para a bateria 3, onde vai estar o havaiano Barron Mamiya, atual líder do ranking, após o triunfo em Pipeline. Mamiya irá medir forças com o brasileiro Caio Ibelli e também com o 11 vezes campeão mundial Kelly Slater.

Já com o campeão mundial Filipe Toledo fora de ação, a WSL concedeu três wildcards a surfistas havaianos para esta etapa, com destaque para Kai Lenny, big rider que é presença assídua nas ondas gigantes da Nazaré. Keanu Asing e o jovem Brodi Sale são os outros surfistas convidados, enquanto na prova feminina o wildcard foi para a também havaiana Zoe McDougall.

Ronda 1 masculina

H1: Connor O’Leary (JAP) x Imakalani deVault (HAV) x Kade Matson (EUA)

H2: Jack Robinson (AUS) x Crosby Colapinto (EUA) x Deivid Silva (BRA)

H3: Barron Mamiya (HAV) x Caio Ibelli (BRA) x Kelly Slater (EUA)

H4: John John Florence (HAV) x Jake Marshall (EUA) x Keanu Sing (HAV)

H5: Griffin Colapinto (EUA) x Seth Moniz (HAV) x Brodi Sale (HAV)

H6: Ethan Ewing (AUS) x Rio Waida (IDN) x Kai Lenny (HAV)

H7: Yago Dora (BRA) x Kanoa Igarashi (JAP) x Frederico Morais (POR)

H8: Leonardo Fioravanti (ITA) x Callum Robson (AUS) x Cole Houshmand (EUA)

H9: Gabriel Medina (BRA) x Matthew McGillivray (AFS) x Eli Hanneman (HAV)

H10: Ian Gentil (HAV) x Italo Ferreira (BRA) x Jacob Willcox (AUS)

H11: Jordy Smith (AFS) x Miguel Pupo (BRA) x Samuel Pupo (BRA)

H12: Ryan Callinan (AUS) x Liam O’Brien (AUS) x Ramzi Boukhiam (MAR)

Ronda 1 feminina

H1: Molly Picklum (AUS) x Gabriela Bryan (HAV) x Isabella Nichols (AUS)

H2: Caitlin Simmers (EUA) x Luana Silva (BRA) x Sophie McCulloch (AUS)

H3: Caroline Marks (EUA) x Sally Fitzgibbons (AUS) x Zoe McDougall (HAV)

H4: Tyler Wright (AUS) x Brisa Hennessy (CRC) x Alyssa Spencer (EUA)

H5: Johanne Defay (FRA) x Lakey Peterson (EUA) x Sawyer Lindblad (EUA)

H6: Tatiana Weston-Webb (BRA) x Bettylou Sakura Johnson (HAV) x India Robinson (AUS