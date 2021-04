Kikas entra a vencer em Narrabeen frente a John John Florence

Frederico Morais soma e segue na perna australiana e esta madrugada de sábado alcançou o triunfo na ronda inaugural do Rip Curl Narrabeen Classic, a terceira etapa do WCT 2021. Num dia marcado por muitos aéreos, Kikas acabou por contornar isso mesmo com o seu surf power, vencendo uma bateria onde também estava o número 3 mundial John John Florence.





Utilizando a mesma receita de Newcastle e mostrando-se, mais uma vez, conectado com um mar complicado, Frederico dominou o heat desde o início, não dando muitas hipóteses aos adversários de lutar pelo triunfo no heat. O surfista português apresentou-se muito competitivo e utilizou a prioridade com mestria, de forma a garantir a passagem direta para a 3.ª ronda.Foi no segundo heat da prova masculina, e já depois de as mulheres terem competido, que Frederico entrou na água. E Kikas não perdeu tempo a fazer o reconhecimento ao mar, cimentando a sua posição aos poucos. O português garantiu o triunfo praticamente na primeira metade do heat, aproveitando o pouco espaço que as ondas davam para encaixar manobras mais fortes.Tudo começou numa direita, em que depois de uma primeira manobra, Frederico finalizou na junção. Um momento importante, porque foi segundos depois de John John ter falhado o mesmo tipo de finalização numa onda semelhante. Depois, com tudo a correr a seu favor, e já depois de também ter tentado a sua sorte com um aéreo, Frederico conseguiu "inventar" uma esquerda em que colocou quatro manobras rápidas e verticais, que lhe ofereceu a melhor nota da bateria, com 6 pontos.Com um score de 10,93 pontos, Frederico conseguiu um triunfo seguro. Apenas seis surfistas conseguiram melhor na ronda inaugural, sendo que apenas cinco deles foram vencedores das respetivas baterias. O surfista português acabou por deixar John John Florence no 2.º posto, com 9,37 pontos. O havaiano esteve muito perto de ir para a repescagem, mas safou-se nos últimos 10 segundos, graças a um aéreo sob a prioridade do brasileiro Alex Ribeiro (7,30). Dessa forma, Ribeiro foi atirado para a repescagem.Esta é a segunda vitória consecutiva para Kikas na ronda inaugural, também denominada de seeding round. O que significa que o surfista de Cascais vai melhorar o seeding para a 3.ª ronda, onde deverá surgir entre os 16 top seeds dos 32 surfistas em prova nessa fase. Ou seja, com a licra vermelha vestida.Depois de chegar a Narrabeen com o 20.º posto do seeding, Frederico espera ainda pelo resultado da ronda de repescagem para conhecer o adversário na próxima fase. Tendo em conta a subida no seeding, Kikas tem quase certo o cenário de fugir aos principais nomes em prova na 3.ª ronda.Infelizmente, pelo segundo campeonato consecutivo, Frederico não tem direito à entrevista de vencedor de heat (flash interview) nesta ronda inaugural.Em jeito estatístico, Frederico Morais conseguiu o terceiro triunfo na carreira frente a John John Florence, igualando assim o registo entre ambos após seis duelos. Foi também a primeira vez que enfrentou o brasileiro Alex Ribeiro. Foi a 38.ª vitória de Kikas no WCT, sendo esta a 36.ª etapa em que participa.