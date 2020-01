Kikas: «Estou entusiasmado por começar a época em Marrocos»

É já no final do mês de janeiro que Frederico Morais vai iniciar a temporada de 2020, marcando presença no novo QS5000 que se vai disputar nas ondas marroquinas de Anchor Point, em Taghazout. A fazer a preparação para o regresso ao WCT, Kikas chega a Marrocos como grande cabeça-de-cartaz do evento, uma vez que é um dos dois surfistas da elite mundial que vão marcar presença em prova.





O surfista português garante estar ansioso por começar a nova temporada e, sobretudo, por fazê-lo num local tão especial como Taghazout. "É espetacular termos um evento aqui, em Taghazout. Já aqui venho há alguns anos, é um lugar fantástico, que fica muito perto de Portugal e que tem ondas incríveis. Estou entusiasmado por começar a temporada em Taghazout, com pontos importantes em jogo e, provavelmente, com ondas muito boas", frisou Kikas, citado pela WSL.Não é só pelo estatuto de surfista do circuito mundial que Frederico se apresenta como um dos candidatos em Marrocos. A verdade é que Anchor Point trata-se de uma direita comprida, em fundo de pedra, e é nesse tipo de ondas que Kikas tem conseguido as melhores performances da carreira, tal como aconteceu em J-Bay em 2017, quando foi finalista vencido da etapa sul-africana do WCT.Mas Kikas terá a companhia de mais de uma dezena de portugueses neste importante evento. Ao todo serão 15 os surfistas portugueses em prova, sendo que apenas Frederico Morais, Vasco Ribeiro e Pedro Henrique têm entrada direta para a 2.ª ronda. Os outros 12 vão competir logo na ronda inaugural.Miguel Blanco, Pedro Coelho, Eduardo Fernandes, Gonçalo Vieira, Afonso Antunes, Diogo Martins, Guilherme Fonseca, Sidney Guimarães, Francisco Carrasco, Martim Carrasco, Henrique Pyrrait e Francisco Almeida são os restantes portugueses em prova. Mas este número ainda pode crescer, uma vez que ainda há três vagas abertas entre as 144 totais.O Pro Taghazout tem início marcado para 25 de janeiro e vai prolongar-se até dia 1 de fevereiro, contando simultaneamente para o circuito europeu e africano da WSL. A prova marroquina é a terceira da temporada no WQS e a segunda com o estatuto QS5000, depois da etapa inaugural do circuito na China. O vencedor ganha 5 mil pontos para o ranking.