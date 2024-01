Kikas já tem adversários para a ronda inaugural em Pipeline

O Pipeline Pro, etapa inaugural do circuito mundial de 2024, tem início marcado para a próxima segunda-feira, no Havai. Com Frederico Morais de regresso à elite do surf mundial, o surfista português ficou, esta quinta-feira, a conhecer os adversários que vai ter pela frente no heat de estreia da temporada.Kikas ficou colocado no heat 9 dos 12 que compõem a ronda inaugural em Pipeline, tendo a companhia do australiano e colega de treinos Ryan Callinan e também do veterano sul-africano e eterno candidato ao título mundial Jordy Smith. O primeiro de cada bateria avança diretamente para a ronda 3 (16 avos-de-final), enquanto o segundo e terceiro vão para a ronda de repescagem.Um dos heats de maior destaque desta ronda inaugural é o número 3, onde o australiano Jack Robinson vai defrontar o indonésio Rio Waida e o norte-americano 11 vezes campeão mundial Kelly Slater, que irá competir mais uma temporada no Tour, estando a poucos dias de completar 52 anos – 11 de fevereiro.Ausência já confirmada nesta etapa é a do brasileiro João Chianca, que terminou 2023 no top 5 do ranking e que é irmão de Lucas Chianca, vencedor do recente Nazaré Big Wave Challenge. O jovem surfista brasileiro sofreu uma lesão grave a treinar em Pipeline e foi substituído pelo marroquino Ramzi Boukhiam, que tem o estatuto de suplente do circuito mundial.Do lado feminino o maior destaque vai para a ausência da oito vezes campeã mundial Stephanie Gilmore, que tirou um ano sabático e vai ser substituída pela brasileira Luana Silva, enquanto Carissa Moore vai realizar em Pipeline a última etapa da carreira como integrante do circuito mundial.H1: Yago Dora (BRA) x Matthew McGillivray (AFS) x Kade Matson (EUA)H2: Gabriel Medina (BRA) x Callum Robson (AUS) x Deivid Silva (BRA)H3: Jack Robinson (AUS) x Rio Waida (IDN) x Kelly Slater (EUA)H4: Griffin Colapinto (EUA) x Seth Moniz (HAV) x Ramzi Boukhiam (MAR)H5: Ethan Ewing (AUS) x Cole Houshmand (EUA) x Jackson Bunch (HAV)H6: Filipe Toledo (BRA) x Samuel Pupo (BRA) x Shion Crawford (HAV)H7: John John Florence (HAV) x Caio Ibelli (BRA) x Jake Marshall (EUA)H8: Leonardo Fioravanti (ITA) x Liam O’Brien (AUS) x Imaikalani deVault (HAV)H9: Ryan Callinan (AUS) x Jordy Smith (AFS) x Frederico Morais (POR)H10: Connor O’Leary (JAP) x Kanoa Igarashi (JAP) x Eli Hanneman (HAV)H11: Barron Mamiya (HAV) x Ian Gentil (HAV) x Crosby Colapinto (EUA)H12: Miguel Pupo (BRA) x Italo Ferreira (BRA) x Jacob Willcox (AUS)H1: Tyler Wright (AUS) x Bettylou Skura Johnson (HAV) x Luana Silva (BRA)H2: Carisa Moore (HAV) x Sally Fitzgibbons (AUS) x Brisa Hennessy (CRC)H3: Caroline Marks (EUA) x India Robinson (AUS) x Moana Jones Wong (HAV)H4: Caitlin Simmers (EUA) x Gabriela Bryan (HAV) x Isabella Nichols (AUS)H5: Molly Picklum (AUS) x Tatiana Weston-Webb (BRA) x Alyssa Spencer (EUA)H6: Lakey Peterson (EUA) x Johanne Defay (FRA) x Sawyer Lindblad (EUA)