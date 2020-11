Kikas parte para o Havai

Frederico Morais partiu ontem de Lisboa rumo ao Havai, onde vai disputar a primeira prova do circuito mundial de 2021.

“A expectativa é ótima, tenho sempre de acreditar no melhor. Aproveitei o outono para treinar a técnica do tubo, andar dentro do tubo, e senti-me cada vez mais à vontade. Espero conseguir mostrar isso em Pipeline”, afirmou Kikas antes de partir, com o seu treinador, Richard Marsh.

A WSL cancelou a edição de 2020 do circuito mundial devido à pandemia, e reorganizou a de 2021, iniciando-a com o Billabong Pipe Masters, entre 8 e 20 de dezembro.