Kikas passa mais uma ronda na Ericeira a caminho dos oitavos-de-final

Frederico Morais garantiu, ao início da tarde desta sexta-feira, a passagem aos oitavos-de-final do EDP Billabong Ericeira Pro, dando mais um passo firmo rumo ao regresso do WCT. Foi a segundo ronda do dia que Kikas passou com sucesso em Ribeira d’Ilhas, desta vez após uma disputa muito equilibrada.Depois de ter sido 2.º classificado no heat 7 da 3.ª ronda, ao início da manhã, Frederico voltou a ser 2.º no heat 6 da 4.ª ronda, carimbando assim a passagem a uma fase do campeonato onde já só estarão em prova 16 surfistas. Os 11,60 pontos de Frederico foram suficientes para superar os 10,64 do brasileiro Alejo Muniz – o triunfo pertenceu ao australiano Connor O’Leary, com 12,17 pontos.Com isto, já tem garantidos, pelo menos, mais 3700 pontos para o ranking. Agora, o próximo embate de Kikas será frente ao australiano e ex-top do WCT Stu Kennedy, no heat 5 dos oitavos-de-final. E caso continue a avançar terá pela frente nos quartos-de-final o vencedor do embate entre os australianos Connor O’Leary e Chris Zaffis, curiosamente, os surfistas que venceram os heats em que esteve presente esta sexta-feira.Frederico Morais chegou a este QS10000 no 10.º posto do ranking e dentro dos lugares de qualificação para o WCT 2020, somando 14400 pontos. Com este resultado já consegue substituir 650 pontos – pior dos cinco resultados a contar para o ranking -, passando a ter 17450 pontos e subindo virtualmente ao 6.º posto do ranking do WQS.Com a WSL a colocar a fasquia de qualificação nos 20 mil pontos, Frederico Morais fica assim a cerca de 2500 pontos de garantir o regresso à elite mundial, de onde saiu apenas este ano. Uma qualificação que pode ser conseguida já na Ericeira, caso o surfista português consiga chegar às meias-finais. E mesmo que não o consiga já, ainda tem dois eventos QS10000 no Havai, onde já provou ser dos melhores e onde carimbou a qualificação em 2016.