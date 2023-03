Lay day no arranque da janela de espera do MEO Rip Curl Pro Portugal

Teve início, esta quarta-feira, a janela de espera do MEO Rip Curl Pro Portugal, a terceira etapa do circuito mundial de surf 2023, que traz até Peniche os melhores surfistas do Mundo. Contudo, a chamada feita pelas 7H30 em Supertubos ditou que não haja ação neste primeiro dia. Tudo por culpa do vento onshore.Com muita ondulação prevista para todos os dias do período de espera, que se prolonga até 16 de março, a verdade é que o vento parece estar a estragar os planos da organização do evento nestes primeiros dias. Isto porque as previsões para esta quinta-feira são idênticas. A nova chamada está prevista novamente para as 7H30, embora o desfecho deva ser o mesmo de hoje.Apenas na sexta-feira o vento parece ficar mais fraco, prometendo uma janela de oportunidade para o fim-de-semana. O domingo apresenta-se, para já, como o dia com melhores previsões, com o vento a rodar um pouco para offshore. Algo que pode significar tubos com tamanho e qualidade para animar a prova portuguesa.