Lenda do surf cria circuito mundial de surf online

Com a pandemia da Covid-19 a cancelar praticamente toda a temporada de 2020 e enquanto o surf mundial não regressa à ação, várias foram as ideias que foram surgindo para contornar o problema e uma delas acabou por resultar na criação do primeiro campeonato do Mundo de surf online.





Este evento irá contar com onze etapas espalhadas pelo globo e Portugal terá uma das paragens, que acontecerá em janeiro. As participações serão feitas através de vídeos de ondas surfadas nos últimos 365 dias, que serão conferidas por juízes peritos e também pontuadas pelos fãs na internet.Em março de 2021, numa altura em que é suposto o circuito mundial de ser já ter recomeçado, será disputada uma etapa final para decidir o primeiro campeão mundial de surf online. Tudo isto saiu da cabeça de Gary Linden, veterano big rider e mentor igualmente do extinto Big Wave World Tour.Os 11 eventos regionais terão as datas definidas no calendário, com a duração de duas semanas. Nesse período os participantes deverão enviar suas performances em vídeo captadas obrigatoriamente no seu país de origem, que está a sediar a etapa.O calendário até já começou, com o primeiro dos 11 eventos regionais a ter sido disputado no México, onde o triunfo sorriu ao local de Puerto Escondido Jafet Ramos. África do Sul e Chile também já estão em fase realização dos seus eventos. Em Setembro as qualificações seguem para o Japão.Portugal, juntamente com a China, vai ser palco de uma das etapas em Janeiro. Antes disso, será a vez do Brasil e Austrália em Outubro e do Peru em Dezembro. Estados Unidos e Havai recebem as provas finais em fevereiro. Depois, os campeões de cada paragem irão enfrentar-se num evento final ainda sem data marcada."É algo nunca antes visto! Atletas de diversas partes do globo a competirem em diferentes ondas dentro de suas regiões. Será um circuito que promoverá e revelará surfistas talentosos e as suas respetivas praias, através das plataformas tecnológicas. É uma verdadeira revolução no meio competitivo", explicou Linden.