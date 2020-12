Leo Fioravanti venceu duelo com Mikey Wright e completa elenco do WCT 2021

Começou a perder, mas acabou por recuperar terreno perdido e conquistar a vaga para a elite do surf mundial. O italiano Leo Fioravanti é o surfista que fecha o top 34 mundial em 2021, depois de ter carimbado a última vaga num surf off muito renhido frente ao australiano Mikey Wright, que antecedeu o arranque do Pipe Masters, a primeira etapa da temporada.

Durante os trials em Pipeline, Fioravanti e Wright tinham disputado os primeiros dois heats de um embate que seria decidido à melhor de três. Wright venceu o primeiro confronto por 0,21 centésimos e por pouco que também não conseguiu vencer o segundo, que lhe escapou por 0,20, ficando a precisar de um backup na casa dos 2 pontos.

Após o empate na terça-feira, esta quarta-feira Leo não deu qualquer hipótese na "negra", vencendo a grande decisão, com 14 pontos contra 8,57 do australiano. Com esta vitória, Fioravanti garante a sua terceira temporada no WCT, depois de se ter estreado em 2017, de ter saído nesse mesmo ano e de ter regressado em 2019.

Nesse ano, o surfista italiano sofreu uma grave lesão e acabou por falhar grande parte da temporada. O mesmo aconteceu com Mikey Wright e com o brasileiro Adriano de Souza. Por ter um currículo bem maior, que inclui o título mundial de 2015, Adriano ganhou uma das duas vagas por lesão que a WSL atribui anualmente.

A segunda seria disputada entre Fioravanti e Wright nas três primeiras etapas de 2020. Após a perna australiana, o melhor classificado dos dois no ranking ficaria no WCT. Mas a pandemia cancelou a temporada e com a reformulação do calendário para 2021 tudo acabou por ser decidido num surf off em Pipe, a bancada rainha do surf mundial.

Curiosamente, foi em Pipeline que Leo que sofreu uma gravíssima lesão nas costas há uns anos, depois de um wipeout durante o Volcom Pipe Pro. Mas nem esses fantasmas do passado impediram o italiano de continuar entre a elite mundial.