Lesão tira Teresa Bonvalot do dia final do Mundial ISA

Teresa Bonvalot era uma das grandes esperanças nacionais para o dia final do Mundial ISA, que termina este sábado em Huntington Beach, na Califórnia. Contudo, uma lesão tirou a campeã nacional do dia de todas as decisões. Uma notícia que acaba por ditar o adeus da equipa feminina portuguesa na luta pela primeira vaga para Paris’2024, fazendo, igualmente, cair por terra as ambições nacionais de chegar a um inédito título mundial coletivo.

A lesão de Teresa aconteceu na sexta-feira à tarde, nos momentos finais da Aloha Cup, uma já tradicional competição entre países, que não é mais que um torneio em modo amigável que se disputa no penúltimo dia do evento. Já depois de ter carimbado a presença na final do quadro principal feminina, a surfista portuguesa acabou por sofrer uma lesão num dos joelhos durante a reta final desse evento.

“Depois de avaliada pela equipa médica, aparentemente, não é uma lesão grave. Mesmo assim, decidimos em conjunto que a decisão mais acertada era não competir, pois existia a possibilidade de agravamento da lesão. Assim sendo, com muita pena e frustração, abandono a competição do ISA com o foco de me preparar para as competições futuras”, explicou Teresa Bonvalot, citada em comunicado pela Federação Portuguesa de Surf.

Dessa forma, Teresa não vai entrar na água na final do quadro principal, caindo automaticamente para a final das repescagens. Na final das repescagens ficará com a última posição, que lhe garante um 6.º lugar final na prova feminina. No 7.º posto terminou Yolanda Hopkins, eliminada no início deste dia final.

Um desfecho que ditou o fim do sonho português em carimbar já na Califórnia uma vaga feminina para Paris’2024. A Austrália vai, assim, levar vantagem sobre a equipa portuguesa. No Mundial ISA 2024 haverá mais uma vaga extra em disputa, sendo estas vagas as únicas que permitem que os países possam levar, excecionalmente, três surfistas por género aos Jogos Olímpicos.

O que também ficou dificultado foi a luta portuguesa por um inédito título mundial coletivo. Portugal começou o dia no 3.º posto, a 150 pontos dos Estados Unidos e com a Austrália pelo meio. Cenário que deverá ser difícil alterar, até porque a Austrália segue com três surfistas em prova.

Ainda assim, Portugal continua na luta pela história, uma vez que Guilherme Fonseca conseguiu apurar-se para a finalíssima deste Mundial ISA, sem ter perdido qualquer heat, ou seja, sem sequer ir às repescagens. Gui e Kanoa Igarashi são os surfistas apurados já para o heat das medalhas e esperam pelos dois adversários que vão sair da final das repescagens.

Depois de ter sido 6.º no Mundial ISA de 2016, na Costa Rica, o surfista do Oeste vai tentar melhorar essa posição e tentar um inédito título individual para Portugal, que tem no vice-título de Nic von Rupp em 2015, na Nicarágua, e de Yolanda Hopkins no ano passado, em El Salvador, como as melhores prestações individuais.