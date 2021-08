Lesões obrigam WSL a chamar olímpicos para a etapa do México

Faltam apenas cinco dias para o arranque do Corona Open México, a sétima e penúltima etapa da temporada regular do CT 2021 e o heat draw sofreu novas mexidas devido a baixas de última hora. Com alguns tops mundiais ausentes por lesão, a WSL colocou alguns dos surfistas que recentemente competiram em Tóquio’2020 entre os substitutos.





Na prova masculina já era conhecida a ausência do australiano Julian Wilson, que se retirou por tempo indeterminado do Tour, e que será substituído pelo compatriota Mikey Wright, habitual substituto do circuito. Mais recentemente, John John Florence e Jordy Smith também se retiraram da etapa por lesão, sendo substituídos por Mateus Herdy, campeão mundial júnior de 2018, e ainda Lucca Mesinas, peruano que terminou a prova olímpica no 5.º posto.Outro dos surfistas olímpicos que foi chamado para competir no México foi o indonésio Rio Waida, que irá substituir o australiano Jack Freestone, ausente por estar prestes a ser pai pela segunda vez. A estes substitutos juntam-se ainda os mexicanos Jhony Corzo, que já tinha sido anunciado como wildcard da organização, e ainda Diego Cadena, que ganhou uma vaga via trials.Já no lado feminino, Lakey Peterson e Nikki Van Dijk estão lesionadas e falham a etapa mexicana. A brasileira Silvana Lima, antiga top mundial e top 5 nos Jogos Olímpicos, e as mexicanas Regina Pioli e Shelby Detmers foram chamadas para ir a jogo. Uma das duas mexicanas foi a vencedora dos trials, mas devido ao facto de existir mais uma vaga disponível a finalista vencida também passou a garantir entrada.Toda esta situação originou mais uma reformulação no heat draw, onde Frederico Morais subiu ao 9.º posto do seeding. Kikas tem, assim, novos adversários pela frente na ronda inaugural. O surfista português está no heat 9, onde enfrentará os brasileiros Caio Ibelli e Alex Ribeiro, com os dois primeiros a seguirem diretamente para a ronda 3, mas com o vencedor a beneficiar em termos de seeding.O grande destaque da ronda inaugural da prova masculina vai para o primeiro heat, onde o japonês e recém-coroado vice-campeão olímpico Kanoa Igarashi vai ter pela frente o 11 vezes campeão mundial Kelly Slater e o também norte-americano Kolohe Andino, que está de regresso ao CT após uma lesão que o afastou durante praticamente toda a temporada.Entretanto, as previsões oficiais para esta etapa deixam boas indicações para os primeiros dias da janela de espera, que vai de 10 a 19 de Agosto. Algo que aumenta as expectativas para o regresso da elite mundial às famosas direitas de Barra de la Cruz, onde os tubos podem marcar presença.H1: Kanoa Igarashi (JAP) x Kelly Slater (EUA) x Kolohe Andino (EUA)H2: Griffin Colapinto (EUA) x Jadson Andre (BRA) x Lucca Mesinas (PER)H3: Morgan Cibilic (AUS) x Deivid Silva (BRA) x Rio Waida (INA)H4: Filipe Toledo (BRA) x Jeremy Flores (FRA) x Jhony Corzo (MEX)H5: Italo Ferreira (BRA) x Peterson Crisanto (BRA) x Mateus Herdy (BRA)H6: Gabriel Medina (BRA) x Jack Robinson (AUS) x Diego Cadena (MEX)H7: Conner Coffin (EUA) x Matthew McGillivray (AFS) x Adrian Buchan (AUS)H8: Yago Dora (BRA) x Owen Wright (AUS) x Mikey Wright (AUS)H9: Frederico Morais (PRT) x Caio Ibelli (BRA) x Alex Ribeiro (BRA)H10: Ryan Callinan (AUS) x Leonardo Fioravanti (ITA) x Connor O’Leary (AUS)H11: Adriano de Souza (BRA) x Ethan Ewing (AUS) x Michel Bourez (FRA)H12: Seth Moniz (HAV) x Miguel Pupo (BRA) x Wade Carmichael (AUS)H1: Sally Fitzgibbons (AUS) x Keely Andrew (AUS) x Silvana Lima (BRA)H2: Johanne Defay (FRA) x Malia Manuel (HAV) x Shelby Detmers (MEX)H3: Carissa Moore (HAV) x Bronte Macaulay (AUS) x Regina Pioli (MEX)H4: Tatiana Weston-Webb (BRA) x Courtney Conlogue (EUA) x Macy Callaghan (AUS)H5: Stephanie Gilmore (AUS) x Isabella Nichols (AUS) x Brisa Hennessy (CRC)H6: Caroline Marks (EUA) x Tyler Wright (AUS) x Sage Erickson (EUA)