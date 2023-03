Líder Jack Robinson e a etapa de Peniche: «Quero ir passo a passo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jack Robinson, líder do ranking da Liga Mundial de Surf, sente que este ano, o seu segundo a competir em Portugal, está preparado para vencer o evento da elite em Peniche, mas prefere pensar bateria a bateria.

"Eu gosto do que Portugal tem para oferecer. Estou a fazer as mesmas coisas que o ano passado, mas com um pouco mais de experiência neste regresso. É sempre bom ter mais experiência", afirmou à Lusa.

Jack Robinson admitiu que seria "fixe" suceder a Mick Fanning, tricampeão do mundo (2007, 2009 e 2013), o último australiano a ganhar em Supertubos, há já nove anos.

"Seria muito bom, claro. Eu quero ir passo a passo e vamos ver. É um evento entusiasmante", destacou o atual detentor da licra amarela.

Quanto à sua ambição para alcançar o título mundial, o surfista de 25 anos manteve o discurso cauteloso: "Estou a trabalhar para isso [ser campeão]. Neste momento, estou supergrato por tudo, com todas as pessoas que tenho à minha volta, e tem de ser passo a passo. Eu sei que toda a gente quer ouvir 'é a minha vez', e na minha cabeça é mesmo, mas quero ir um evento de cada vez. Estou entusiasmado e a aproveitar o momento".

O MEO Rip Curl Pro Portugal, terceira etapa do circuito principal da WSL, arrancou no sábado e o período de espera decorre até 16 de março.