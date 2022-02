Líder mundial e favoritas surpreendidas por rookies em Sunset Beach

Sunset Beach ofereceu mais um dia épico, desta vez com a estreia da prova feminina. As melhores surfistas do planeta foram brindadas com condições pesadas, ainda que menores que na véspera, e a especificidade desta onda havaiana acabou por ditar mais um dia épico de ação. Uma jornada repleta de surpresas, com as havaianas a dominarem completamente o espetáculo. Mas quando falamos de havaianas, não estamos a falar das mais previsíveis candidatas ao triunfo. Foram as rookies a agigantar-se. Depois de eliminarem as principais candidatas ao título, cinco das oito surfistas presentes nos quartos-de-final eram rookies. Duas continuam em prova e na luta pelo triunfo final.Um dia surreal em termos de prognósticos, com a juventude a baralhar todas as contas possíveis. Desde logo as do ranking, depois de a wildcard e líder mundial Moana Wong ter perdido de primeira, nas repescagens. Após uma ronda inaugural muito animada em que as rookies Molly Picklum e Bettylou Sakura Johnson já tinham lançado o sinal de alerta e depois de uma repescagem em que Bronte MaCaulay juntou-se a Wong como as únicas surfistas eliminadas, as surpresas continuaram nos oitavos-de-final, com verdadeiras tomba-gigantes heat após heat.Com o sistema de heats sobrepostos em funcionamento, a primeira rookie a brilhar foi a havaiana Luana Silva, que despachou a vice-campeã mundial Tatiana Weston-Webb. No heat seguinte a também havaiana Gabriel Bryan surpreendeu a sete vezes campeã mundial Stephanie Gilmore. E como não há duas sem três, a australiana Molly Picklum completou o hat-trick das rookies, ao eliminar a campeã mundial Carissa Moore. Após a eliminação de Wong, Carissa, que foi finalista em Pipeline, tinha ficado com o caminho aberto para assumir a liderança do ranking, mas foi completamente ineficaz frente a Picklum. Uma derrota que deixa Moore fora dos quartos-de-final de uma etapa pela primeira vez desde Julho de 2018!Mas as surpresas não se ficavam por aqui, uma vez que nos dois heats finais destes oitavos-de-final houve mais show por parte de rookies. Primeiro, India Robinson venceu um duelo australiano com a sempre favorita Sally Fitzgibbons. Por fim, a ronda fechou com a havaiana Bettylou Sakura Johnson, talvez a mais favorita entre as novatas, a derrotar a norte-americana Lakey Peterson, que tinha sido semifinalista em Pipe e que também poderia ter uma palavra a dizer em relação à licra amarela da liderança. A este quinteto de surpresas juntaram-se ainda a havaiana Malia Manuel, a costarriquenha Brisa Hennessy e a francesa Johanne Defay. O trio mais bem colocado para atacar a liderança mundial, uma vez que todas tinham estado nos quartos-de-final em Pipeline.Com bastante tempo pela frente, beneficiando do formato overlaping heats, a organização decidiu continuar para os quartos-de-final e aqui começou o domínio havaiano a sobressair. Numa disputa direta pela liderança do ranking, a havaiana Malia Manuel superou Johanne Defay, a única top 10 mundial de 2021 presente nesta fase, o que diz bem da imprevisibilidade desta etapa feminina de Sunset Beeach. Depois, no melhor heat da ronda, Gabriela Bryan venceu um duelo de rookies havaianas frente a Luana Silva, com 15,27 pontos contra 14,33 da adversária.Nos dois heats que restavam até ao final do dia de competição, mais do mesmo a confirmar a regra. Brisa Hennessy, que representa a Costa Rica, mas nasceu no Havai, bateu a rookie australiana Molly Picklum, para se juntar a Malia Manuel como as grandes candidatas a assumir a liderança do ranking mundial, para espanto de muitos. Falamos de duas surfistas que não se conseguiram requalificar em 2021 pelo ranking do CT – Manuel recebeu o wildcard de época e Brisa requalificou-se pelas Challenger Series. No heat final, novamente entre duas rookies, Bettylou Sakura Johnson superou India Robinson.Se o facto de estarem a competir em casa pode explicar o facto de quatro havaianas – sim, Brisa Hennessy também o é - estarem nas meias-finais, mais difícil de entender é o facto de duas das finalistas serem rookies. E rookies a completar apenas a segunda etapa na elite mundial. Com Sunset a ser uma nova etapa no calendário, o que explica as dificuldades encontradas pelas principais favoritas, talvez o facto de estas jovens terem competido no ano passado nas ondas vizinhas de Haleiwa – uma onda que não é igual, mas também não é assim tão diferente - nas Challenges Series, possa explicar estes resultados.Agora, quando as ondas regressarem em força a Sunset Beach, mulheres e homens vão cruzar-se no dia final deste Hurley Pro Sunset Beach. Com somente cinco horas de competição a restar, a organização pode assim gerir da melhor forma o que falta do período de espera, que vai até dia 23 de fevereiro, para colocar na água os quartos-de-final masculinos e o que se segue das finais. E tanto de um lado como do outro não serão os nomes habituais a reinar, uma vez que entre os oito finalistas masculinos há apenas um representante do top 10 mundial do ano passado. Sunset virou, definitivamente, o mundo do CT ao contrário!