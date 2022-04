Liga Mundial de Surf apoia regeneração da floresta de algas em Peniche

O projeto ReGeneration Surf, uma coligação de quatro organizações ambientalistas portuguesas, foi escolhido para receber uma bolsa destinada à replantação da floresta de algas em Peniche, Leiria, anunciou esta quinta-feira a Liga Mundial de Surf (WSL).

Mossy Earth, Sea Forester, Oceans and Flow e Zero Waste Lab, parceiros da campanha We Are One Ocean (Somos Um Oceano) da WSL, são as entidades envolvidas no ReGeneration Surf, um dos cinco projetos a nível mundial que vão ser apoiados financeiramente.

Além da regeneração da floresta de algas em Peniche, paragem habitual da etapa portuguesa do circuito da elite mundial de surf, o projeto luso envolve ainda a criação de oficinas temáticas de desperdício zero para membros da comunidade local, bem como a oferta de educação sobre conservação dos oceanos aos jovens.

Na véspera da celebração do Dia da Terra (22 de abril), a WSL revelou os vencedores da segunda edição do programa anual de bolsas da WSL Pure, que integram também a Nã Kama Kai (Havai), a Surf Conservation Partnership (Indonésia), o Freedom Riders Surf Therapy Programme (África do Sul), e a Native Like Water (Estados Unidos e México).