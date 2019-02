Liga portuguesa de surf arranca em março e Algarve é a novidade

O campeonato português de surf de 2019 começa a 1 de março e termina a 5 de outubro, sendo composto por cinco etapas, com destaque para o regresso da prova no Algarve, anunciou esta quarta-feira a Associação Nacional de Surf (ANS)."Temos um ano em cheio pela frente", destacou Francisco Rodrigues, presidente da ANS, apontando para a melhoria a nível dos prémios monetários (100 mil euros no total face aos 90 mil euros em 2018) e para o reforço da aposta na vertente da sustentabilidade.A primeira etapa da Liga MEO Surf está marcada para a Ericeira, na Praia de Ribeira d'Ilhas (01 a 03 de março), seguindo-se a Figueira da Foz (29 a 31 de março), o Porto (17 a 19 de maio), o Algarve (21 a 23 de junho) e Cascais (03 a 05 de outubro).Além da troca da prova de Sintra pela prova no Algarve (Praia do Amado, em Aljezur), há outras novidades, como a introdução da "licra Santander", que vai ser atribuída aos surfistas que liderarem os 'rankings' masculino e feminino ao longo da temporada, e o acordo com a MEO para a transmissão televisiva em direto de todo o campeonato.De resto, mantém-se a disputa da Allianz Triple Crown (seis mil euros para os vencedores), a luta pela melhor manobra nas Renault Expression Sessions e pela Somersby Onda do Outro Mundo (ambos com 2.500 euros anuais), o Santander Award (com 1.500 euros anuais), e ainda a premiação dos melhores surfistas locais em quatro das cinco etapas, com 1.500 euros repartidos entre masculino e feminino atribuídos pelos Municípios de Mafra, Figueira da Foz, Aljezur e Cascais.O atual campeão nacional, Miguel Blanco, que se encontra fora do país a competir numa prova do circuito mundial de qualificação (Fernando de Noronha, no Brasil), destacou que tem como objetivo renovar o título nacional e apontou para o "excelente nível de surf" que tornam o campeonato português "bastante competitivo".Já Camilla Kemp, campeã nacional de 2018, admitiu que realizou um sonho ao conquistar o título no ano passado e que vai tentar repetir o feito."O ano passado foi uma experiência incrível para mim e quero repeti-la o máximo de vezes que conseguir. É visível que o nível do surf feminino está a crescer em Portugal, há imensas miúdas a crescer e a surgirem, como a Yolanda Hopkins, a Malfada Lopes e a Kika Veselko. Penso que em 2019, a Liga MEO Surf vai ser ainda mais disputada do que nos anos anteriores", realçou.O reforço do compromisso da organização no domínio da sustentabilidade também se vai notar ao longo do ano, com a Jerónimo Martins a estrear-se com iniciativas nos campos da alimentação saudável e da preservação da biodiversidade, juntando-se às já existentes limpezas de praia promovidas pela Fundação Altice, que em 2018 permitiram retirar mais de uma tonelada de plástico das praias portuguesas.A ANS anunciou também o lançamento da plataforma ANS Share, que vai agregar os resultados anuais das ações de limpeza das praias, enquanto o Banco Santander vai promover um círculo de palestras nas universidades, subordinadas ao tema do surf e marketing.Por seu turno, a Canon vai voltar a promover os 'workshops' de fotografia dedicados à modalidade, e a Polen Surfboards vai continuar a fazer 'test drives' dos seus últimos modelos de pranchas durante os eventos.