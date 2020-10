Luta pelo título nacional vai decidir-se no Guincho

Está marcada para as 8 horas de quinta-feira a primeira chamada do Bom Petisco Cascais Pro, a quinta e derradeira etapa da Liga MEO Surf e aquela em que vai ficar decidido o título nacional masculino. A ação vai acontecer no Guincho, com Afonso Antunes a chegar na liderança do ranking nacional, mas com Frederico Morais e Vasco Ribeiro bem perto e a dependeram, igualmente, deles próprios para serem campeões nacionais.





Os heats para esta batalha pelo título nacional já estão disponíveis e Afonso, Kikas e Vasco já sabem quem vão defrontar na ronda inaugural da prova cascalense, que se vai realizar ao longo desta quinta-feira.Lista de heats masculinosLista de heats femininos"O Frederico Morais e o Vasco Ribeiro são surfistas de topo, por isso vai ser super difícil vencer esta luta. Parto na frente, mas por poucos pontos, o que torna esta luta complicada e equilibrada. Não sinto qualquer pressão, pois penso que não me cabe a mim ter essa pressão. A única coisa em que tenho de me focar é em continuar na frente. Foi coisa que consegui fazer nas últimas três etapas e tenho confiança para voltar a fazê-lo.""Esta vai ser uma etapa muito renhida. Tanto o Vasco Ribeiro como o Afonso Antunes são ótimos surfistas. Sinto-me preparado e confiante, com vontade de competir em casa, neste ano tão atípico, mas com esperança que em breve a competição internacional também regresse ao normal.""Vai ser ótimo poder competir pelo título frente ao Afonso Antunes e ao Frederico Morais. Penso que vai ser das disputas mais emocionantes que me lembro. Até porque é ótimo ter um surfista da nova geração, como o Afonso Antunes, já a competir contra mim e contra o Kikas. Isso também me dá muita motivação. Espero que as coisas corram bem para o meu lado."– Se Afonso Antunes ganhar a etapa é campeão nacional;– Se Frederico Morais ganhar a etapa é campeão;– Se Vasco Ribeiro ganhar a etapa é campeão;– Se Afonso Antunes terminar no 2.º posto, Frederico Morais/Vasco Ribeiro tem de vencer a etapa para ser campeão;– Se Afonso Antunes terminar no 3.º posto, Frederico Morais/Vasco Ribeiro tem de ser pelo menos segundo para ser campeão;– Se Afonso Antunes terminar no 5.ª posto ou pior, Frederico Morais tem de ser pelo menos segundo para ser campeão; Vasco Ribeiro tem de ser pelo menos 3.º para ser campeão;– Com Afonso Antunes fora da corrida, entre Frederico Morais e Vasco Ribeiro quem chegar mais longe é campeão;Do lado feminino o título já está entregue a Teresa Bonvalot, mas a emoção promete ser muita. Se, por um lado, Teresa procura chegar ao 20.º triunfo em etapas da Liga MEO Surf, por outro, além das habituais adversárias da campeã nacional, há também muitas representantes da nova geração com vontade de se estrearem a vencer, como são os casos de Mafalda Lopes, Kika Veselko, Gabriela Dinis ou Carolina Santos.