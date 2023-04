Mafalda Lopes conquista o Caparica Surf Fest

Mafalda Lopes sagrou-se, este sábado, vencedora do Caparica Surf Fest, evento que encerrou a temporada do QS europeu 2022/23, dando a 11.ª vitória consecutiva do surf nacional feminino neste circuito. Na prova masculina, Vasco Ribeiro foi derrotado na final, tendo terminado como vice-campeão do evento que se realizou na Praia do Paraíso.O dia final na Caparica arrancou já depois das 10 horas, com a realização das meias-finais femininas, onde Mafalda venceu o duelo com a compatriota Kika Veselko. Na segunda meia-final o triunfo sorriu à francesa Pauline Ado frente à portuguesa e já coroada campeã europeia Yolanda Hopkins.Na final, a surfista local da Caparica não deu qualquer hipótese a Ado, somando duas notas excelentes, que lhe valeram um total de 16,33 pontos, contra 12,33 da surfista francesa. Depois de ter sido finalista vencida deste evento em 2021, Mafalda Lopes conquistou hoje a primeira vitória da carreira no circuito WQS.Ainda assim, o triunfo da antiga campeã europeia júnior foi insuficiente para carimbar uma das quatro vagas europeias para as Challenger Series 2023. Mafalda terminou a temporada no 7.º posto do ranking, a apenas duas posições de garantir uma vaga.Yolanda Hopkins (1.ª) e Carolina Mendes (4.ª) conseguiram juntar-se a Teresa Bonvalot e Kika Veselko entre as portuguesas que vão competir pelo acesso ao circuito mundial de 2024, já a partir do próximo mês, com o arranque das Challenger Series a acontecer na Austrália. A francesa Pauline Ado e a basca Ariane Ochoa foram as outras duas surfistas europeias qualificadas.Do lado masculino, Vasco Ribeiro começou o dia com um triunfo sólido frente ao francês Justin Becret, tendo pela frente na final o também gaulês e recém-coroado campeão europeu Marco Mignot. Apesar da boa réplica, Vasco acabou por perder a disputa, com 15,40 pontos contra 17,80 de Mignot.Com a França a conseguir assegurar todos os lugares do top 8 do ranking europeu, Portugal apenas conseguiu apurar Frederico Morais para as Challenger Series 2023, em virtude de este ter feito parte do circuito mundial no ano passado. Vasco Ribeiro, que esteve afastado da competição durante vários meses, terminou a temporada como o melhor português do ranking, no 14.º posto, com apenas duas etapas realizadas.