Mafalda Lopes disputa título mundial júnior em Taiwan

É já esta madrugada que vai arrancar o Mundial de Juniores da WSL, que será disputado em Taiwan e onde Portugal estará representado por Mafalda Lopes. A jovem portuguesa, que conquistou a vaga para este importante campeonato depois de se ter sagrado campeã europeia júnior, já conhece as adversárias que terá pela frente na estreia.Mafalda vai competir no quinto e penúltimo heat da ronda inaugural, onde terá pela frente a japonesa Sara Wakita e ainda a peruana Sol Aguirre. Em jogo está a passagem direta para a 3.ª ronda, que será apenas para a vencedora da bateria. As outras duas surfistas irão disputar uma 2.ª fase de repescagem.Apesar de não ter a seu favor o seeding, uma vez que entrou com o número 16 entre as 18 surfistas em prova, Mafalda viveu em 2019 o melhor ano da carreira e, por isso, chega a Taiwan com aspirações de chegar o mais longe possível, tentando bater a melhor prestação de sempre de uma portuguesa, que foi o 3.º lugar de Teresa Bonvalot em 2015, na Ericeira.Após quatro anos consecutivos a ser representado por Teresa Bonvalot neste mundial de juniores, Portugal não teve qualquer representante em 2018. Uma lacuna preenchida agora por Mafalda Lopes, que será apenas uma das duas europeias em prova – a outra é a canária Lucia Machado.A concorrência da jovem surfista da Caparica neste campeonato será forte, com destaque para as norte-americanas Kirra Pinkerton, campeã em título, Alyssa Spencer e Caitlin Simmers, para a havaiana Gabriela Bryan, a brasileira Taina Hinckel, a campeã australiana Molly Picklum ou mesmo as japonesas Shino Matsuda e Amuro Tzusuki, quer está a um passo de se qualificar para a elite mundial feminina em 2020.Em Taiwan também se vai disputar o título masculino, onde Portugal não tem qualquer representante pelo quarto ano consecutivo. O primeiro dia de prova deverá acontecer já esta madrugada de terça-feira em Taiwan, com o período de espera a prolongar-se até dia 1 de dezembro.