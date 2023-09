Mafalda Lopes e Yolanda Hopkins nos quartos no Galícia Pro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As portuguesas Mafalda Lopes e Yolanda Hopkins avançaram este sábado para os quartos de final do ABANCA Pantin Classic Galicia Pro, etapa do circuito mundial de qualificação, enquanto Teresa Bonvalot, Francisca Veselko e Carolina Mendes foram eliminadas.

Yolanda Hopkins qualificou-se para os quartos, ao vencer o terceiro heat da quarta ronda da competição galega, com 13 pontos, à frente das francesas Maud Le Car (8,67) e Nahia Milhau (8,24) e da compatriota Carolina Mendes (7,3), que terminou o campeonato na 13.ª posição.

Antes, já Mafalda Lopes se tinha apurado para a fase seguinte, ao somar 12,04 pontos, apenas atrás da israelita Anat Lelior (12,33).

Sorte diferente tiveram Teresa Bonvalot (10,64), que foi batida pela francesa Hina-Maria Conradi (12,9) e à alemã Camila Kemp (10,99), e Francisca Veselko (8,57), derrotada pela francesa Tessa Thyssen (12,6) e pela basca Janire Etxabarri (10,93), encerrando a competição entre as nonas classificadas, com os terceiros lugares nas baterias.

No setor masculino, Guilherme Ribeiro e Joaquim Chaves ainda disputam os oitavos de final do Galícia Pro, cujo período de espera termina no domingo.