Mafalda Lopes sagra-se campeã europeia júnior de surf nos Açores

A portuguesa Mafalda Lopes sagrou-se campeã europeia de surf no escalão de juniores, o terceiro título de Portugal na categoria nos últimos quatro anos, na prova que terminou, este domingo, na praia de Santa Bárbara, na Ribeira Grande, Açores.

Depois de Teresa Bonvalot em 2016 e 2017, agora é a vez de Mafalda Lopes ostentar o título, conquistado na última etapa do circuito mundial de surf júnior em solo europeu, conseguindo ainda o apuramento para o Mundial da categoria.

A prova serviu para testar as condições para o Azores Airlines Pro, que decorre de terça-feira a domingo e reúne os principais nomes do surf mundial, uma vez que é pontuável para a qualificação do circuito mundial em 2020.