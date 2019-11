Mafalda Lopes termina Mundial Junior da WSL no 9.º posto

Mafalda Lopes alcançou, esta madrugada de quarta-feira, a 9.ª posição do Mundial de Juniores da WSL, que se está a disputar em Jizun Harbor, Taiwan, depois de ter falhado por muito pouco o acesso aos quartos-de-final da competição.A jovem surfista portuguesa, de 18 anos, que chegou a Taiwan com o estatuto de campeã europeia júnior, estreou-se apenas esta quarta-feira na prova, tendo de disputar três heats ao longo do dia de prova, acabando por ser eliminada no terceiro, por muito pouco.Na ronda inaugural a surfista da Costa de Caparica terminou na última posição do heat 5, em virtude de uma interferência sobre a peruana Sol Aguirre. A japonesa Sara Wakita acabou por vencer a bateria, com 10,33 pontos, enquanto Aguirre (8,50) e Mafalda (4,33) foram atiradas para a repescagem.No entanto, a surfista portuguesa redimiu-se na repescagem, eliminando a indonésia Kalani Johnson, num heat em que não deu qualquer hipótese à adversária, somando 12,83 pontos contra apenas 5,73 pontos da asiática. Dessa forma, Mafalda garantiu a passagem à 3.ª ronda, onde já só restavam em prova as 12 melhores surfistas.Com a prova a avançar a bom ritmo, a organização decidiu colocar na água também os quatro heats da 3.ª ronda, com Mafalda a competir no terceiro, novamente frente à peruana Sol Aguirre e também frente à norte-americana Alyssa Spencer, que acabaria por vencer a disputa com relativa facilidade, depois de amealhar 14,33 pontos em 20 possíveis.A disputa pela outra vaga nos quartos-de-final ficou assim entre a peruana e a portuguesa, num duelo muito equilibrado. Apesar de ter uma onda melhor do que a adversária, com 5,83 pontos, faltou uma segunda onda forte a Mafalda, que acabou por dizer adeus à prova por apenas 0,44 pontos - caso tivesse avançado para os quartos-de-final, Mafalda Lopes iria enfrentar a japonesa Sara Wakita na luta pelas meias-finais.Mafalda despediu-se, assim, deste importante Mundial de Juniores da WSL no 9.º posto final, igualando a prestação conseguida por Teresa Bonvalot em 2017, no último ano em que Portugal havia sido representado nesta prova. Antes disso, em 2015, Teresa já tinha conseguido o melhor registo de uma surfista portuguesa nesta prova, com um 3.º posto final. Na prova masculina, Portugal não tem qualquer surfista em prova.