Mais de duas dezenas de portugueses à procura da sorte nas Canárias

Arranca já esta segunda-feira o QS1500 de Tenerife, nas Ilhas Canárias, onde a bandeira portuguesa vai estar representada por mais de duas dezenas de surfistas. Ao todo, serão 22 os surfistas portugueses em prova, com 15 a estarem na prova masculina e mais 7 na prova feminina.





Na prova feminina a armada lusa vai estar representada por Francisca Veselko, Yolanda Hopkins, Teresa Bonvalot, Mariana Assis, Leonor Fragoso, Mafalda Lopes e Carol Henrique. Todas vão iniciar a prova na ronda inaugural, entre as mais de 50 surfistas em provas que lutam por chegar ao triunfo.Já na prova masculina, Portugal tem seis surfistas entre os top seeds do evento, o que significam que entram diretamente para a 3.ª ronda do evento canário. São eles Miguel Blanco, Pedro Coelho, Gonçalo Vieira, Eduardo Fernandes, Francisco Almeida e Pedro Henrique.Miguel Matos, Francisco Carrasco e Diogo Martins só se estreiam em prova na 2.ª ronda, enquanto os jovens Martim Carrasco, Guilherme Fonseca, Andrés Melendez, João Vidal, Martim Paulino e Tomás Dias estão incluídos na ronda inaugural.José Champalimaud chegou a estar inscrito, mas acabou por cancelar a presença neste campeonato. Em prova vão também estar três surfistas com bastantes ligações a Portugal, mas que competem pela Alemanha: Camilla Kemp, Marlon Lipke e Dylan Groen.1.ª rondaHeat 1: Jonathan Gonzalez (ESP) x Nikita Avdeev (RUS) x Martim Carrasco (PRT) x Asaf Blisko Harif (ISR)Heat 3: Iker Trigueros (ESP) x Guilherme Fonseca (PRT) x Robertney Barros (CBV) x Andres Melendez (PRT)Heat 5: Cristian Portelli (SUE) x Stephan De Torres Manni (FIN) x João Vidal (PRT) x Justin Favennec (FRA)Heat 6: Cherif Fall (SEM) x Martim Paulino (PRT) x Kepa Housset-Ezponda (FRA) x Pepijn Tigges (HOL)Heat 8: Fynnlee Miller Cooley (GBR) x Brian Perez (ELS) x Dani Garcia (ESP) x Tomás Dias (PRT)2.ª RondaHeat 5: Erwan Blouin (FRA) x Miguel Matos (PRT) x Maksymilian Michalewski (POL) + 1Heat 7: Ignacio Guisasola (ESP) x Francisco Carrasco (PRT) x Gaizka Housset Ezponda (FRA) + 1Heat 14: Diogo Martins (PRT) x Noa Dupouy (FRA) x José Maria De Paz (ESP) + 13.ª RondaHeat 2: Miguel Blanco (PRT) x Pedro Coelho (PRT) +2Heat 4: Andy Criere (ESP) x Goncalo Vieira (PRT) +2Heat 6: Leo Paul Etienne (FRA) x Eduardo Fernandes (PRT) +2Heat 13: Ruben Vitoria (ESP) x Francisco Almeida (PRT) +2Heat 15: Pedro Henrique (PRT) x Adrien Toyon (FRA) +21.ª rondaHeat 1: Cannelle Bulard (FRA) x Francisca Veselko (PRT) x Rosina Neuerer (ALE)Heat 6: Yolanda Hopkins (PRT) x Uhaina Joly (FRA) x Sofia Loewy (AUT) x Marcela Machado (ESP)Heat 7: Teresa Bonvalot (PRT) x Mariana Assis (PRT) x Garazi Sanchez-Ortun (ESP)Heat 8: Ariane Ochoa (ESP) x Leonor Fragoso (PRT) x Mafalda Lopes (PRT) x Mae Demanez (FRA)Heat 11: Carol Henrique (PRT) x Janire Gonzalez Etxabarri (ESP) x Lucia Machado (ESP)