Mais duas portuguesas com entrada nas Challenger Series

Foram esta sexta-feira publicadas as listas de inscritos para o US Open of Surfing, que vai decorrer em Huntington Beach, de 20 a 26 de Setembro, e que vai servir de arranque das novas Challenger Series, onde vão estar em jogo as vagas para o circuito mundial de 2022. E a grande surpresa é a presença de mais duas surfistas portuguesas.





Depois de Vasco Ribeiro e Teresa Bonvalot terem conquistado a qualificação via rankings continentais, agora Yolanda Hopkins e Carolina Mendes juntam-se aos dois compatriotas, depois de terem recebido convite para esta etapa norte-americana. Uma situação que aconteceu devido ao facto de a ausência de vários tops do CT ter aberto vagas extra para outros surfistas.Nos homens apenas 14 dos 34 surfistas da elite mundial garantiram inscrição na prova californiana, sendo que Frederico Morais não é um deles. Os tops mundiais em prova em Huntington Beach serão Conner Coffin, atual número quatro mundial e na luta pelo título mundial, Griffin Colapinto, Kanoa Igarashi, Jack Robinson, Jadson Andre, Miguel Pupo, Matthew McGillivray, Caio Ibelli, Peterson Crisanto, Wade Carmichael, Michel Bourez, Conner O’Leary, Alex Ribeiro e Kolohe Andino.Ora, destes 14 surfistas apenas sete vão a Huntington na qualidade de candidatas a vagas por requalificação, uma vez que terminaram a temporada do CT fora do top 22 mundial, que determina o cut de qualificação. Assim, Conner Coffin, Griffin Colapinto, Kanoa Igarashi, Jack Robinson, Jadson Andre, Miguel Pupo e Kolohe Andino, que deverá ter wildcard de lesão, vão a jogo para "atrapalhar" quem está na luta pela qualificação.Destaque ainda nesta lista para a ausência do australiano Owen Wright, medalha de bronze olímpica que foi o grande nome a falhar o cut de qualificação para 2022. Algo que pode demonstrar a intenção de Owen em não continuar a competir no WCT. Ou então, já sabe que será agraciado pela WSL com um dos dois wildcards disponíveis em cada temporada – o outro será de Kolohe, porque passou grande parte da temporada lesionado.Ora, o facto de 20 surfistas do WCT não se terem inscrito nesta prova, abriu várias vagas para outros surfistas de vários continentes que não garantiram a qualificação regional, mas que têm um currículo que justificou a entrega deste convite. Desde logo o jovem brasileiro Mateus Herdy, que brilhou na etapa mexicana do CT e que mereceu os elogios de muitos fãs.A lista de "suplentes" é composta ainda por vários ex-tops mundiais, como Jesse Mendes, Willian Cardoso, Michael Rodrigues, Alejo Muniz, Sebastian Zietz e Zeke Lau. Os havaianos Barron Mamiya e Cody Young, os franceses Jorgann Couzinet e Gatien Delahaye, o costarriquenho Carlos Muñoz, os brasileiros Luel Felipe e Lucas Silveira, os norte-americanos Evan Geiselman e Nolan Rapoza, o australiano Jordan Lawler, o peruano Miguel Tudela e o sul-africano Dylan Lightfoot são os restantes substitutos. Por fim, o wildcard da WSL foi dado ao californiano Corsby Colapinto, faltando ainda conhecer o wildcard do evento.Do lado feminino apenas 10 das 17 tops mundiais se inscreveram, sendo que apenas metade vão a jogo a necessitar mesmo de uma vaga. Sally Fitzgibbons, atual número 3 mundial e na luta pelo título mundial, Caroline Marks, Isabella Nichols, Courtney Conlogue e Lakey Peterson, que deverá receber wildcard por lesão, são as surfistas que vão a jogo para "atrapalhar" os demais. Restam Keely Andrew, Sage Erickson, Nikki van Dijk, Macy Callaghan e Brisa Hennessy, que procuram a requalificação por este circuito.Depois, além das qualificadas regionais, onde está Teresa Bonvalot, entram ainda as "suplentes". É aqui que surgem Yolanda e Carol que se juntam à francesa Tessa Thyssen como as únicas europeias convidadas, fruto da reputação que têm a nível mundial. A elas juntam-se ainda vários talentos de outros continentes como a ex-top mundial Chelsea Tuach, de Barbados, a japonesa Sara Wakita, a australiana Holly Wawn, a norte-americana Caitlin Simmers e as havaianas Summer Macedo, Zoe McDougall e Briana Cope.Fica assim conhecido e praticamente composto – faltam apenas desvendar alguns wildcards – o elenco masculino e feminino que vão marcar presença na estreia destas Challenger Series. Resta acrescentar que Vasco Ribeiro será um dos surfistas com melhor seeding na prova masculina, fruto de ter sido o número um europeu. Algo que lhe confere o 21.º posto do seeding.

Depois de Huntington Beach as Challenger Series seguem para a Europa, com Portugal, na Ericeira, e França a também receberem etapas deste novo circuito. Por fim, será nas ondas havaianas de Haleiwa que tudo se vai decidir, com 12 lugares em jogo para os homens e seis para as mulheres no CT 2022.