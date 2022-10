Mar agitado dita cancelamento do QS3000 dos Açores

O Azores Pro, QS3000 que conta para o QS europeu 2022/23, foi, esta sexta-feira, cancelado pela organização, devido à falta de condições para colocar a prova na água. Depois de no início da semana a estrutura do evento ter sido danificada devido a uma forte tempestade, agora foi o mar a não oferecer as condições mínimas para a realização do evento na praia dos Areais de Santa Bárbara, em Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel.Depois de a organização ter conseguido reconstruir uma estrutura na praia em contrarrelógio, ainda foi marcada uma chamada para as 7H30 locais desta sexta-feira – 8h30 em Portugal Continental -, para dar início à etapa que levou até aos Açores mais de 150 surfistas europeus, incluindo 31 portugueses. Contudo, as condições para avançar com a prova não estavam reunidas.Dessa forma, a organização decidiu cancelar o campeonato, uma vez que o período de espera decorria apenas até domingo. Apesar de ainda existirem três dias para realizar o evento, as previsões até domingo são idênticas às de hoje, com ondulações grandes e ventos fortes, que não prometem levar ondas de qualidade até ao local do evento, mas a ondulação continua demasiado grandes. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para colocar heats na água, mas não conseguimos controlar o oceano. Vamos fazer de tudo para tentar trazer este campeonato para o ano, pois é um evento desportivo de referência nos Açores", frisou."Foi uma decisão difícil de tomar e uma semana muito complicada", começou por explicar Rodrigo Herédia, organizador do Azores Pro. "Estivemos basicamente entre duas grandes tempestades e sabíamos que tínhamos apenas uma pequena janela para fazer o evento.Esta não é uma situação virgem no historial do QS dos Açores. Em 2010, apesar de a prova ter arrancado, também acabou por ser cancelada a meio. Contudo, nessa ocasião, foi a falta de ondas a estragar os planos da organização e surfistas.