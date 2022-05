Margaret River Pro regressa à água esta terça-feira para jornada de decisões

O Margaret River Pro teve, esta segunda-feira, um novo dia de pausa, o segundo consecutivo no Oeste australiano. As boas notícias é que a ação vai ter de regressar já esta terça-feira, penúltimo dia da janela de espera desta que é a quinta etapa do CT. Mas não será de qualquer maneira, pois as previsões prometem ondas épicas para a reta final da competição na West Oz.Com a prova feminina parada à entrada para as meias-finais e com a prova masculina ainda à entrada da ronda 3, a organização precisa de dois dias para encontrar os campeões, sendo garantido que haverá ação nos próximos dois dias, com a janela de espera a fechar na quarta-feira. E os melhores surfistas do Mundo terão direito a "fogo-de-artifício" para fim de festa, numa etapa que vai ajudar a definir o cut do meio da temporada.Segundo as previsões oficiais, vai entrar uma grande ondulação já esta terça-feira, que se fará acompanhar por muito vento offshore. Algo idêntico em tamanho ao que se viu no sábado passado, mas com o mar mais limpo. Para o dia final, a ondulação desce, mas o vento vai continuar a soprar offshore."Como já imaginávamos, hoje o mar está pequeno", começou por afirmar Jessi Miley-Dyer, comissária do WCT. "No entanto, sabemos que o mar vai subir e que amanhã vai estar bem grande. Estamos a planear fazer a ronda 3 masculina e seguir em frente, uma vez que com a ondulação a subir ao longo do dia vamos poder fazer muitos heats", frisou a responsável da WSL, avançando ainda que a chamada será feita às 7H15 locais (00h15 em Portugal Continental) para arranque da ação às 7H35 (0H35 em Portugal Continental).Em cima da mesa poderia estar também uma ida até ao famoso slab da West Oz, The Box. Contudo, vai sempre depender da maré e de toda a logística envolvida. Embora, com tanta coisa em jogo em relação ao cut, não seja, de todo, razoável, realizar alguns heats da ronda 3 numa onda tão específica e outros no Main Break. Um cenário que poderá impedir essa mobilização para The Box, pelo menos nesta fase da prova.Assim, quando a ação retomar irão os homens para a água, com as mulheres a ficarem mais um dia de folga, entrando somente em ação no dia final. Frederico Morais está no heat 11 da ronda 3, onde enfrenta o brasileiro Caio Ibelli. Kikas precisa de vencer para continuar a sonhar com a continuidade no Tour na segunda metade do ano. Ele que, para não depender de terceiros, tem como requisito chegar às meias-finais.HEAT 1: John John Florence (HAW) vs. Imaikalani deVault (HAW)HEAT 2: Kolohe Andino (USA) vs. Jackson Baker (AUS)HEAT 3: Callum Robson (AUS) vs. Morgan Cibilic (AUS)HEAT 4: Griffin Colapinto (USA) vs. Conner Coffin (USA)HEAT 5: Kanoa Igarashi (JPN) vs. Matthew McGillivray (ZAF)HEAT 6: Connor O'Leary (AUS) vs. Samuel Pupo (BRA)HEAT 7: Italo Ferreira (BRA) vs. Joao Chianca (BRA)HEAT 8: Miguel Pupo (BRA) vs. Owen Wright (AUS)HEAT 9: Filipe Toledo (BRA) vs. Ryan Callinan (AUS)HEAT 10: Nat Young (USA) vs. Jake Marshall (USA)HEAT 11: Caio Ibelli (BRA) vs. Frederico Morais (PRT)HEAT 12: Ethan Ewing (AUS) vs. Leonardo Fioravanti (ITA)HEAT 13: Kelly Slater (USA) vs. Jadson Andre (BRA)HEAT 14: Jordy Smith (ZAF) vs. Ezekiel Lau (HAW)HEAT 15: Jack Robinson (AUS) vs. Lucca Mesinas (PER)HEAT 16: Barron Mamiya (HAW) vs. Deivid Silva (BRA)HEAT 1: Gabriela Bryan (HAW) vs. Courtney Conlogue (USA)HEAT 2: Bronte Macaulay (AUS) vs Isabella Nichols (AUS)