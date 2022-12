Marrocos de regresso ao calendário do QS Europeu

Está confirmado o regresso da etapa de Taghazout, em Marrocos, ao calendário do WQS. Após esta prova ter sido uma a surgir no novo calendário para 2023, a WSL anunciou oficialmente o regresso dos melhores surfistas europeus à direita de Anchor Point, depois de dois anos de ausência devido à pandemia.O Rip Curl Pro Search Taghazout Bay vai acontecer, assim, de 18 a 26 de Fevereiro do próximo ano e terá o estatuto de QS3000, com a grande novidade a ser o facto de em 2023 Taghazout também ter uma prova feminina. Além de contar para o QS europeu, esta etapa também conta para o QS africano.As mágicas direitas de Anchor Point vão ainda acolher neste período a final europeu do Rip Curl GromSearch. Um evento que vai contar com 48 surfistas na luta pelos títulos de Sub-16, Sub-14 e Sub-16 e, consequentemente, pela presença na final mundial deste campeonato.O regresso de Taghazout ao calendário era um desejo antigo da WSL. Depois da estreia em 2020, nos dois anos seguintes a etapa chegou a estar programada, mas a pandemia não permitiu que a mesma se realizasse, acabando por haver cancelamento do evento marroquino. Contudo, agora, tudo mudou e esta será mesmo a prova que vai reatar a segunda metade da temporada no QS europeu.A lista de inscrições para esta prova já está aberta e Portugal já conta com a presença de Kika Veselko e Guilherme Ribeiro, mas muitos mais surfistas se deverão juntar a eles. A prata da casa será cabeça de cartaz neste evento, com destaque para o herói local Ramzi Boukhiam, que acabou de conseguir uma histórica qualificação para o circuito mundial de 2023.