Marta Paço sagra-se campeã mundial na Califórnia

Marta Paço é campeã mundial ISA! A surfista de Viana do Castelo conquistou há momentos a medalha de ouro no Mundial ISA de Surf Adaptado que terminar hoje em Pismo Beach, na Califórnia. Marta Paço foi a surfista mais forte na categoria feminina VI1, destinada a competidores com deficiências visuais.Curiosamente, Marta Paço, de apenas 16 anos, repetiu o score que tinha feito na estreia, ao somar 16,33 pontos, em mais uma performance dominadora. A surfista portuguesa carimbou o triunfo com uma nota de 8,50 e outra de 7,83, logo nas duas primeiras ondas surfadas da bateria, controlando depois o resto da disputa.A jovem surfista vianense deixou no 2.º posto a espanhola Carmen Lopez, que somou 7,53 pontos, e no terceiro posto a norte-americana Barbie Pacheco, com 2,77 pontos. Este já tinha sido o desfecho do heat entre as três surfistas na ronda inaugural, elas que foram as únicas a entrar em prova nesta categoria.Marta Paço melhora assim o registo que já tinha nestes Mundiais, depois de ter conquistado o bronze em 2019. Isto depois de a Seleção Nacional ter abandonado a competição em 2020, em pleno início de pandemia, de forma a voltar a Portugal em segurança. Marta junta, assim, o título mundial ao título europeu que já tinha.O sucesso português pode não ficar por aqui, pois ainda hoje Camilo Abdula vai disputar a final na categoria Stand 1. Apesar de não ter o favoritismo do seu lado, Abdula vai tentar o melhor resultado possível numa bateria em que enfrenta os brasileiros Mike Richards e Jonathan Borba e ainda o havaiano Harrison Doi.