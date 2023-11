Marta Paço sagra-se tricampeã mundial de Parasurfing

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Marta Paço assegurou, este sábado, a medalha de ouro na categoria feminina VI 1 no Mundial ISA de Para Surfing, que está a decorrer em Huntington Beach, na Califórnia. Um feito que valeu o terceiro título mundial consecutivo à surfista de Viana do Castelo.Na final, Marta Paço somou 8,67 pontos, graças a uma onda de 5 pontos e outra de 3,67, ficando à frente da francesa Valentine Moskoteoc (6,00), da espanhola Carmen Lopes (4,50) e da francesa Juliette Mas (1,00).Portugal ainda pode garantir esta noite outra revalidação de título mundial, com Camilo Abdula a competir na final da divisão masculina de Stand 1, onde terá pela frente o brasileiro Roberto Pino, o francês Maxime Clarkin e o japonês Shingo Kato.