Martim Carrasco supera ronda inaugural em Nias

Martim Carrasco garantiu, esta quarta-feira, um arranque positivo no QS5000 de Nias, ao superar a ronda inaugural da prova indonésia. Num dia em que a famosa direita de Sumatra, na Indonésia, ofereceu condições com potencial, o jovem surfista da Ericeira esteve à altura do acontecimento, garantindo a passagem à ronda 2 do evento principal.Inserido no oitavo e último heat da ronda inaugural masculina, e já depois de a prova feminina ter dado espetáculo nos tubos de Nias, Martim esteve numa disputa muito equilibrada, com sucessivas mudanças no marcador. Na reta final, Martim conseguiu segurar a prioridade e defender a segunda posição na bateria.Martim Carrasco terminou a performance de estreia nas ondas de Nias com 8,63 pontos, fruto de uma nota de 5 pontos e outra de 3,63, sendo apenas superado pelo sul-africano Karl Steen, com 9,90 pontos. Pelo caminho ficou o sueco Teddy Dag Billie (8,23) e o britânico Dom Thomas (8,07).Na próxima ronda, Martim vai estar em ação no heat 16, novamente o último da ronda. Pela frente terá a concorrência do indonésio Tenshi Ishii, do australiano Jamie Thomson e do filipino Rogelio Esquievel. Isto numa altura em que ainda aguarda a estreia na prova do Pro Junior, que também ali se realiza.Neste dia inaugural destaque para a prova feminina do QS, onde os tubos marcaram presença e, consequentemente, as notas excelentes. A brasileira Anne dos Santos foi a surfista em maior evidência, ao conseguir registar uma onda de 9,33 pontos.