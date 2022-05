Martim Nunes alcança 5.º posto no Pro Junior de Ferrol

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O jovem surfista português Martim Nunes alcançou, este sábado, o 5.º posto final no Pro Junior de Ferrol, na Galiza, depois de ter sido superado nos quartos-de-final desta que foi a segunda etapa do Pro Junior Europeu. A francesa Aelan Vaast e o basco Yago Dominguez foram os vencedores em Ferrol, num desfecho que não mexeu com a liderança dos rankings.

Martim foi o único português a conseguir chegar ao dia final da prova disputada nas ondas do Norte de Espanha, tendo pela frente o francês Sam Piter no quarto e último heat dos quartos-de-final. O jovem surfista da Praia Grande ainda equilibrou a disputa, mas na reta final o gaulês foi mais forte, carimbando um triunfo com 14,50 pontos, contra 12,67.

Um 5.º posto que ajuda Martim Nunes a subir até ao top 10 do ranking deste Pro Junior Europeu, onde o melhor português é Rodrigo Chaves, que tinha sido 5.º em Marrocos, e que ocupa o 7.º posto. Do lado feminino, Gabriela Dinis, que foi 9.ª nesta etapa, desceu para o 5.º posto do ranking.

Nas contas da etapa, a francesa Aelan Vaast foi a mais forte numa verdadeira parada de estrelas, tendo começado por vencer a compatriota Anais Blanchar noas quartos-de-final. Depois, nas meias-finais, bateu novamente uma francesa, desta vez frente a Juliette Lacome. Na final somou um total de 15,83 pontos para bater a basca Janire Gonzalez Etxabarri, que manteve a liderança do ranking feminino.

Do lado masculino, Yago Dominuguez continuou a mostrar o grande nível que já tinha apresentado na véspera, começando por eliminar o espanhol Mario Rasines nos quartos-de-final, seguindo-se um triunfo frente ao basco Keoni Lasa nas meias-finais. Na final somou 15,93 para bater os 15,46 do francês Noa Dupouy. Um resultado que fez com que o basco Bitor Garitaonandia segurasse a liderança do ranking

O circuito Pro Junior europeu entra agora numa pausa de verão, regressando em Setembro para mais quatro etapas, sendo duas deles em Portugal, nos Açores e em Espinho. Uma pausa incomum, uma vez que por tradição era no verão que se realizam mais etapas na Europa, em virtude de ser período de férias escolares para os jovens surfistas.

Top 5 masculino do ranking do Pro Junior Europeu:

1 - Bitor Garitaonandia (ESP)

2 - Noa Dupouy (FRA)

3 - Markel Vizcarguenaga (ESP)

4 - Yago Dominguez (EUK)

5 - Keoni Lasa (EUK)

Top 5 feminino do ranking do Pro Junior Europeu:

1 - Janire Gonzalez Etxabarri (ESP)

2 - Aelan Vaast (FRA)

3 - Lucia Machado (CNY)

4 - Maelys Jouault (FRA)

5 - Gabriela Dinis (PRT)

5 - Juliette Lacome (FRA)