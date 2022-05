Martim Nunes e Maria Salgado triunfam no regresso do Pro Junior

A praia de Leça da Palmeira foi palco, durante este fim-de-semana, do regresso do Junior Tour após sete anos de ausência. Os jovens Martim Nunes e Maria Salgado sagraram-se vencedores do Projunior Porto&Matosinhos, primeira de três etapas do circuito, e saíram na liderança do ranking da luta pelos títulos nacionais Sub-20.Com grande parte da ação a acontecer no domingo, depois de o nevoeiro ter dificultado a prova no sábado, esta etapa nortenha ficou marcada por grandes surpresas, com o cabeça de série da prova masculina, Joaquim Chaves, a ser eliminado antes das meias-finais, enquanto a cabeça-de-série feminina, Gabriela Dinis, perdeu logo na primeira ronda.Do lado masculino, Martim Nunes, de 18 anos, destacou-se com boas performances, vencendo todos os heats em que entrou. Nas meias-finais foi mais forte que João Roque Pinho, para no heat decisivo levar de vencido Francisco Mittermayer, com 13,55 pontos do surfista da Praia Grande contra apenas 10,15 do adversário.Já do lado feminino a vitória foi da jovem surfista de Santa Cruz Maria Salgado, de apenas 15 anos, que também venceu todas as baterias em que entrou. Na fase decisiva do campeonato começou por vencer Benedita Teixeira nas meias-finais, para depois superar Erica Máximo na final, com 12,60 pontos contra 9,50.O Junior Tour regressa, agora, a 2 e 3 de Julho, com a segunda etapa a ser disputada em São Jacinto, Aveiro. Uma etapa onde Martim Nunes e Maria Salgado vão defender a liderança do ranking. A terceira e última etapa deste regressado circuito vai acontecer em Novembro, mas em local e data ainda por anunciar.