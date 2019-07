Más condições do mar provocam pausa no Eurosurf 2019

O Eurosurf 2019, prova que reúne as 15 melhores Seleções Nacionais de Surf da Europa em Santa Cruz, Torres Vedras, pausou, esta sexta-feira, devido a más condições do mar. A elevada ondulação do mar, na praia do Mirante, onde decorre a competição, não permitiu que o eventou decorresse com a naturalidade que estava prevista.





A prova deverá retomar amanhã (sábado), prevendo-se também a conclusão da prova, com a consagração dos campeões europeus de Surf open e Longboard masculino e feminino, a um dia do final do período de espera. Recorde-se que o título europeu de surf feminino já foi atribuído à italiana Claire Bevilacqua, com a portuguesa Francisca Veselko a arrecadar o título de vice-campeã.