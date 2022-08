Matias Canhoto e Frederico Morais avançam no Pro Anglet

Aos 14 anos, Matias Canhoto prossegue firme entre os melhores surfistas do Pro Anglet. De triunfo em triunfo, o jovem surfista de Peniche, somou, esta quinta-feira, mais um sucesso e juntou-se aos 16 melhores surfistas deste QS3000 francês, juntando-se a Frederico Morais como os resistentes da armada lusa na prova masculina desta que é quarta prova da temporada 2022/23 do QS europeu. O sonho de Matias vai ganhar contornos ainda mais brilhantes, uma vez que na próxima ronda vai poder enfrentar o compatriota e, certamente, um dos ídolos.

Numa jornada bem curta, após dois dias intensos de competição, a organização optou por realizar apenas a ronda 5 masculina, perante as condições complicadas do mar. Embora os surfistas mais experientes tenham sentido algumas dificuldades nas ondas de Chambre d’Amour, a verdade é que Matias Canhoto esteve como peixe na água, vencendo todas as baterias desde a ronda inaugural até esta fase. São já cinco vitórias seguidas para o super grom português.

Com as dificuldades a serem cada vez maiores, ronda após ronda, devido ao nível cada vez mais alto dos adversários, Matias, desta vez, necessitou de apenas 9,43 pontos para vencer o heat 3, onde deixou o espanhol Andy Criere na segunda posição, com os franceses Charly Quivront e Ian Fontaine a ficarem pelo caminho, surpreendidos pela grande forma do talentoso surfista do Oeste.

Já depois de Matias Canhoto ter voltado a deslumbrar nas ondas gaulesas, foi a vez de Frederico Morais também garantir o triunfo rumo à ronda 6, numa bateria em que conseguiu um triunfo seguro, com 10,50 pontos, contra os 8,66 do francês Charly Martin, que também seguiu em frente. O português Francisco Almeida, que terminou no 3.º posto, e o francês Paco Alonzo foram eliminados.

Além de Francisco Almeida, a armada lusa perdeu ainda o contributo de Joaquim Chaves – quarto no primeiro heat da ronda – e Guilherme Ribeiro – quarto no oitavo e último heat. Algo que tornou a jornada agridoce, pois o saldo acabou por ser negativo e Portugal viu o seu melhor representante no ranking ser eliminado. Depois do triunfo em Lacanau, Gui Ribeiro, atual líder do ranking nacional, despediu-se da perna francesa do QS europeu num 25.º lugar. Algo que o vai fazer cair no ranking, mas que o mantém na luta pelos primeiros lugares do ranking, na luta pela qualificação para as Challenger Series 2022.

Ainda assim, tudo ficou sanado com a continuação da espetacular trajetória de Matias Canhoto. Ele que esta temporada somente tinha feito provas do Pro Junior Europeu. Em Anglet está a surpreender tudo e todos e a somar pontos preciosos para o ranking dos “graúdos”. E pode continuar a fazê-lo. Na próxima ronda volta a ter uma árdua tarefa pela frente. Além de Kikas, Matias vai defrontar o marroquino Ramzi Boukhiam e o francês Marco Mignot e só dois deles vão alcançar os quartos-de-final man-on-man.

No entanto, se há coisa que Matias Canhoto já provou nos últimos três dias é que não há impossíveis. E esta não é uma história sem precedentes. Curiosamente, no ano passado, Matias também brilhou alto nesta prova, aos 13 anos e em estreia no WQS. Nessa altura, o jovem pupilo de José Seabra, técnico que ajudou a conduzir Tiago Pires ao WCT, conseguiu superar as três primeiras rondas com brilhantismo. Devido à falta de ondas a prova não foi retomada a partir da ronda 4 e o jovem português não chegou a ser sequer eliminado. Desta vez, com ondas e com a prova já na reta final, veremos até onde chega o sonho desta cada vez maior promessa do surf nacional.

Prova masculina

Ronda 6

H2: Matias Canhoto (PRT) x Ramzi Boukhiam (MAR) x Frederico Morais (PRT) x Marco Mignot (FRA)

Prova feminina

Ronda 4

H1: Anat Lelior (ISR) x Ainhoa Leiceaga (FRA) x Janire Gonzalez Etxabarri (ESP) x Mafalda Lopes (PRT)

H2: Ariane Ochoa (ESP) x Teresa Bonvalot (PRT) x Gabriela Dinis (PRT) x Carolina Mendes (PRT)

H3: Kika Veselko (PRT) x Tessa Thyssen (FRA) x Garazi Sanchez-Ortun (ESP) x Yolanda Hopkins (PRT)