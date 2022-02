McNamara e as condições na Nazaré: «Este é o swell com que tanto sonhei e esperei»

Quando Garrett McNamara fala o mundo do surf das ondas grandes escuta. E o big rider norte-americano veio esta segunda-feira comentar em público as previsões que se começam a alinhar para o final da semana na Praia do Norte, na Nazaré. Segundo G-Mac, caso as previsões se mantenham, esta será a maior e mais perfeita ondulação que já viu chegar à Nazaré e pela qual tanto tem aguardado.

"Pelas previsões ao dia de hoje, esta é a maior ondulação com vento e condições favoráveis que já vi", afirmou McNamara, através das redes sociais. Algo que o está a deixar em dúvida para viajar novamente rumo a Portugal, onde esteve há poucos dias, antes de regressar para a sua casa no Havai. "Devo apanhar um avião?" Questionou.

Recentemente mais dedicado à segurança nas sessões de ondas gigantes na Praia do Norte, Garrett McNamara foi um dos peritos por trás do recente WSL Nazaré Tow Surfing Challenge. "Estou a adorar o tempo em família no Havai. Não me apetecia voltar a entrar num avião tão rapidamente, mas este é o swell com que sonhei e pelo qual tanto esperei. Não o quero perder", frisou.

Numa rápida visita aos mapas de previsões é possível ver que a caminho da costa portuguesa está uma tempestade que vai trazer uma ondulação gigante, com o pico a estar previsto para sexta-feira. Está, assim, prevista a chegada de uma ondulação de praticamente 5 metros, do quadrante Noroeste, com um período de 18 segundos e com vento que poderá ser favorável. Embora, já tenham existido ondulações maiores, a verdade é que não tinham esta conjugação de fatores.

Não é segredo, e G-Mac já o afirmou publicamente, que o big rider havaiano acredita que será na Nazaré que um dia se irá surfar a tão procurada onda de 100 pés (30 metros), que é considerada o Santo Graal do surf de ondas grandes. Além disso, McNamara pensa que o segredo poderá estar bem no outside da Praia do Norte.

Para já, o recorde do Mundo está em 24,4 metros de altura, obra do brasileiro Rodrigo Koxa, em 2017, ali mesmo na Praia do Norte. Contudo, caso as previsões se mantenham, na sexta-feira poderão surgir oportunidades para bater esse registo.