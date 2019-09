Medina avassalador no dia inaugural no Surf Ranch

O Freshwater Pro, oitava etapa do WCT 2019, que se realiza no Surf Ranch, piscina de ondas artificiais desenvolvida pelo 11 vezes campeão mundial Kelly Sater, arrancou esta quarta-feira e com um nome a dominar toda a ação. O campeão mundial Gabriel Medina foi um dos 24 surfistas que já competiram na ronda de qualificação, acabando por não dar qualquer hipótese à concorrência.Com direito a duas ondas para a esquerda e duas para a direita nesta fase inicial da etapa, Medina conseguiu um score total de 17,77 pontos em 20 possíveis, depois de ter conseguido uma nota de 8,77 para a esquerda e uma de 9 para a direita, ambas na segunda vez que entrou na água. Até as notas descartas pelo surfista brasileiro – 8,23 e 8,23 – dariam para assumir a liderança da tabela, uma vez que o 2.º classificado, o norte-americano Griffin Colapinto, conseguiu somente um total de 15,50 pontos.Foi desta forma que Gabriel Medina varreu a concorrência que já entrou em prova. Apenas o compatriota Italo Ferreira, com uma nota de 8,40 para a direita, conseguiu intrometer-se nas melhores notas deste primeiro dia. Ainda assim, o facto de não ter conseguido uma esquerda tão boa, deixou o recém-coroado campeão mundial ISA no 3.º posto da geral provisória, com 14,97 pontos. Isto numa altura em que ainda faltam 12 surfistas entrar em ação.Entre as surpresas do dia, destaque para o 4.º posto do norte-americano Conner Coffin (14,07), que ficou uma posição à frente do rei e "dono da piscina" Kelly Slater (13,87). A fechar o top 8, que dará acesso à grande final, estão ainda os australianos Julian Wilson (13,84) e Adrian Buchan (13,70), outra das grandes surpresas do dia, e o brasileiro Yago Dora (13,60).Entre as surpresas pela negativa destaque para o norte-americano e número 3 mundial Kolohe Andino, que conseguiu apenas o 14.º registo até ao momento, com 12,97 pontos, seguido do japonês Kanoa Igarashi, com 12,90 pontos. Apesar de figurarem entre os favoritos à presença na final, ambos estão em risco de não chegarem sequer à ronda bónus, uma vez que só os 24 melhores da tabela terão direito a mais duas ondas (uma esquerda e uma direita) para tentar o acesso à final.Menção apenas para a prestação do francês Jeremy Flores, mas fora de água. Após surfar as suas ondas, que lhe valeram apenas o 18.º registo entre 24, Flores foi entrevistado e não poupou nas palavras, dizendo que é "difícil levar a sério" o evento californiano. O francês vincou as diferenças desta onda para as ondas das etapas que se disputam no mar, considerando ainda o evento um "circo".Esta sexta-feira é a vez de entrarem em ação os 12 surfistas que faltam, estando entre eles o brasileiro Filipe Toledo, atual líder do ranking mundial, e o sul-africano Jordy Smith, vice-líder do ranking. Só estes dois nomes poderão fazer frente ao registo de Medina, mesmo que a tarefa pareça já bastante complicada. Os restantes tentarão alcançar uma vaga entre o top 24 para conseguirem ir à ronda bónus, que também deverá acontecer hoje.Já na prova feminina foi a francesa Johanne Defay a surpreender tudo e todos com a melhor nota deste dia inaugural no Surf Ranch. Defay somou um total de 17,50 pontos, muito por culpa de uma direita pontuada com 9,33 pontos, em que a francesa foi exímia a entubar. A vantagem de Defay para a concorrência também é grande, com a norte-americana Lakey Peterson (15,70) a seguir logo atrás e a australiana e campeã mundial Stephanie Gilmore (15,00) a fechar o top 3.Apenas seis surfistas estiveram em ação do lado feminino neste dia inaugural, estando por isso ainda 12 surfistas à espera da estreia. O que faz com que muita coisa ainda possa acontecer na tabela feminina, onde apenas 12 surfistas vão à ronda bónus, em busca das quatro vagas para a final. Independentemente do que acontecer esta sexta-feira, parece certo que Defay será uma das que marcará presença na água no sábado – dia das finais.