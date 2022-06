Medina de baixa por 6 semanas e fora da etapa de J-Bay

Fim da linha para as hipóteses de Gabriel Medina conseguir uma recuperação épica rumo à etapa final do CT 2022 e à defesa do título mundial. Afinal, a lesão sofrida pelo surfista brasileira durante o Oi Rio Pro é mais grave do que inicialmente esperado e vai tirá-lo, pelo menos, da próxima etapa, em Jeffreys Bay, na África do Sul.Depois da derrota na ronda de repescagem do Oi Rio Pro frente ao rookie australiano Callum Robson, Medina saiu de água debilitado e visitou a zona médica com queixas num dos joelhos, depois de ter sofrido um toque da prancha durante uma tentativa de um aéreo. Inicialmente, não se julgava que a lesão fosse tão grave. Contudo, os exames feitos este sábado ditaram outro cenário.Segundo o que o próprio Gabriel Medina revelou nas redes sociais, os exames aos dois joelhos, que confirmou uma lesão de "grau 2 para 3 do ligamento colateral medial do joelho esquerdo". Algo que o deverá tirar da água de "4 a 6 semanas", embora a lesão tenha de ser reavaliada dentro de 2 semanas, para perceber melhor a extensão da mesma."Na próxima semana começo a fisioterapia e tenho certeza que irei voltar ainda mais forte", frisou o campeão mundial em título, que, perante este cenário, fica matematicamente impossibilitado de recuperar rumo ao top 5 do ranking no final da temporada regulamentar. Isto numa altura em que faltam apenas duas etapas – J-Bay e Teahupoo.Medina não começou a temporada devido a problemas de saúde mental, tendo regressado a meio da temporada, depois de receber um wildcard por parte da WSL. Nas duas primeiras etapas que fez conseguiu chegar em ambas às meias-finais e deixou no ar a possibilidade de ainda conseguir essa recuperação quase milagrosa no ranking. Contudo, o resultado obtido no Rio e, depois, a confirmação da gravidade da lesão, ditam o fim da possibilidade de revalidação do título mundial.