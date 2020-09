MEO Portugak Cup of Surfing: Organização espera por melhores ondas

O MEO Portugal Cup of Surfing não vai para a água esta segunda-feira. A organização fez uma chamada esta segunda-feira e decidiu dar um lay day no primeiro dia de espera do evento português que faz parte das Countdown Series da WSL.

Dessa forma, uma nova chamada fica agendada para terça-feira, novamente às 7h30 em Ribeira d’Ilhas. É lá que se irá realizar ainda esta manhã a conferência de imprensa que vai juntar alguns dos surfistas participantes, incluindo o português Frederico Morais e o campeão mundial Italo Ferreira.

O período de espera do MEO Portugal Cup of Surfing decorre até sexta-feira, com a organização a procurar o melhor dia de ondas para colocar a prova na água. Além de Ribeira d’Ilhas, Supertubos também poderá receber o evento, dependendo do evoluir das condições do mar nos próximos dias.

Em prova vão estar 24 surfistas (12 homens e 12 mulheres), com Portugal a estar representado por 10 atletas. A Frederico Morais, Vasco Ribeiro, Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins, que já faziam parte da lista inicial de convidados, e aos wildcards Afonso Antunes e Mafalda Lopes, juntam-se ainda as entradas de última hora de Henrique Pyrrait, Kika Veselko, Carolina Mendes e Camila Cardoso.