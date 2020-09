MEO Portugal Cup of Surfing arrancou esta manhã em Ribeira d’Ilhas

O MEO Portugal Cup of Surfing está na água desde as 7H45 desta terça-feira, com a ação a arrancar com a prova feminina, na praia de Ribeira d’Ilhas, na Ericeira. São esperadas condições com potencial ao longo do dia.

A ação começou com o heat 1 da ronda inaugural feminina, onde estiveram em ação a alemã Rachel Presti, a israelita Rachel Presti e a basca Ariane Ochoa. A partir daí todos os heats terão portuguesas em prova.

No total, há 10 portugueses entre os 24 surfistas presentes nesta nesta prova, com seis mulheres e quatro portugueses a tentarem chegar ao lugar mais alto do pódio.

A ação pode ser acompanhada em direto no Youtube da WSL ou em worldsurfleague.com.

Heat 1: Jadson Andre (BRA), Leonardo Fioravanti (ITA), Ramzi Boukhiam (MAR)Heat 2: Italo Ferreira (BRA), Vasco Ribeiro (PRT), Henrique Pyrrait (PRT)Heat 3: Kanoa Igarashi (JPN), Maxime Huscenot (FRA), Afonso Antunes (PRT)Heat 4: Frederico Morais (PRT), Gatien Delahaye (FRA), Aritz Aranburu (ESP)Heat 1: Rachel Presti (DEU), Anat Lelior (ISR), Ariane Ochoa (EUK)Heat 2: Johanne Defay (FRA), Carolina Mendes (PRT), Camilla Cardoso (PRT)Heat 3: Pauline Ado (FRA), Yolanda Hopkins (PRT), Mafalda Lopes (PRT)Heat 4: Teresa Bonvalot (PRT), Nadia Erostarbe (EUK), Francisca Veselko (PRT)