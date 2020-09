MEO Portugal Cup of Surfing: Prova regressa em Ribeira d’Ilhas para a repescagem

Está de regresso a ação no MEO Portugal Cup of Surfing, com a ronda de repescagem feminina já na água em Ribeira d’Ilhas. Depois de ontem se terem disputado apenas as rondas inaugurais femininas e masculinas a prova retoma hoje para mais algumas horas de ação, podendo os campeões serem encontrados apenas amanhã.





Em dúvida fica apenas perceber se os quartos-de-final serão disputados quarta ou quinta-feira, com a WSL a admitir a possibilidade de coroar os campeões apenas quinta, em Ribeira d’Ilhas.Em prova na repescagem estarão nove surfistas portugueses, depois de terça-feira Teresa Bonvalot ter sido a única a vencer na ronda inaugural e a conseguir avançar diretamente para os quartos-de-final.Camila Cardoso, Carolina Mendes, Kika Veselko, Yolanda Hopkins e Mafalda Lopes irão competir do lado feminino, enquanto nos homens Frederico Morais, Vasco Ribeiro, Henrique Pyrrait e Afonso Antunes serão os representantes nacionais nesta ronda.A ação pode ser acompanhada em direto através do site, Youtube e Facebook da WSL.