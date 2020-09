MEO Portugal Cup of Surfing: quatro portugueses com entrada de última hora

É já esta segunda-feira que será feita a primeira chamada para o MEO Portugal Cup of Surfing, na mítica praia de Ribeira d’Ilhas. E os heats da ronda inaugural desta prova, que faz parte das Countdown Series da WSL para a temporada 2021, já são conhecidos. A grande novidade passa pela entrada de mais quatro surfistas portugueses à última hora.

A Frederico Morais, Vasco Ribeiro, Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins, que já tinham estado a competir na semana passado num evento idêntico em França, vão juntar-se os wildcards Afonso Antunes e Mafalda Lopes, mas também o surfista local Henrique Pyrrait e Carolina Mendes e as jovens Kika Veselko e Camila Cardoso.

Estas novidades foram possíveis devido a algumas ausências por parte do elenco inicialmente confirmado, como a dos franceses Joan Duru e Michel Bourez ou das também gaulesas Maud Le Car e Vahine Fierro, que foi finalista vencida da prova francesa. Outros dos surfistas chamados para suprimir estas vagas deixadas em aberto é o basco e ex-top do WCT Aritz Aranburu.

Ainda assim, além dos surfistas portuguesas, o MEO Portugal Cup of Surfing vai contar com vários surfistas do WCT, como o italiano Leo Fioravanti, o japonês Kanoa Igarashi, os brasileiros Jadson Andre e Italo Ferreira e ainda a francesa Johanne Defay. Italo e Johanne chegam a Portugal na sequência do triunfo obtido no French Rendez-vous of Surfing, que se disputou em Anglet.

Dessa forma, haverá um total de 10 surfistas portugueses entre os 24 que vão estar em prova. Por isso mesmo, vários dos heats da ronda inaugural vão contar com mais que um português dentro de água. Tanto do lado masculino como do feminino apenas um dos quatro heats da ronda inaugural não irá contar com portugueses.

Na prova masculina destaque para a presença de Vasco Ribeiro e Henrique Pyrrait no heat 2, onde ambos enfrentam o campeão mundial em título Italo Ferreira. Apenas um surfista passa diretamente para os quartos-de-final, com os outros dois a serem obrigados a disputar uma ronda de repescagem.

Por sua vez, Kikas vai estar no heat 4, onde tem pela frente o francês Gatien Delahaye e o basco Aritz Aranburu. Já o jovem Afonso Antunes, atual líder do ranking nacional vai competir no heat 4, frente ao japonês Kanoa Igarashi e ainda ao francês Maxime Huscenot.

Do lado feminino, Carolina Mendes e Camila Cardoso juntam-se a Johanne Defay no heat 2, Yolanda Hopkins e Mafalda Lopes enfrentam a francesa Pauline Ado no heat 3 e, por fim, Teresa Bonvalot e Kika Veselko mede forças com a basca Nadia Erostarbe no heat 4.





UPCOMING MEO PORTUGAL CUP OF SURFING MEN’S RD1 HEATS:

Heat 1: Jadson Andre (BRA), Leonardo Fioravanti (ITA), Ramzi Boukhiam (MAR)

Heat 2: Italo Ferreira (BRA), Vasco Ribeiro (PRT), Henrique Pyrrait (PRT)

Heat 3: Kanoa Igarashi (JPN), Maxime Huscenot (FRA), Afonso Antunes (PRT)

Heat 4: Frederico Morais (PRT), Gatien Delahaye (FRA), Aritz Aranburu (ESP)





UPCOMING MEO PORTUGAL CUP OF SURFING WOMEN’S RD1 HEATS:

Heat 1: Rachel Presti (DEU), Anat Lelior (ISR), Ariane Ochoa (EUK)

Heat 2: Johanne Defay (FRA), Carolina Mendes (PRT), Camilla Cardoso (PRT)

Heat 3: Pauline Ado (FRA), Yolanda Hopkins (PRT), Mafalda Lopes (PRT)

Heat 4: Teresa Bonvalot (PRT), Nadia Erostarbe (EUK), Francisca Veselko (PRT)