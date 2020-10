MEO Portugal Cup of Surfing vai terminar esta quinta-feira

Já está na água o terceiro e último dia do MEO Portugal Cup of Surfing. A praia de Ribeira d’Ilhas vai, assim, coroar esta quinta-feira os campeões deste evento português que conta para as Countdown Series da WSL. A ação retomou ainda antes das 8 horas com os quartos-de-final femininos.





Em prova vão estar quatro portuguesas nesta fase, cada uma num dos quatro heats. A primeira vai ser Camila Cardoso, que enfrenta a israelita Anat Leilor. Segue-se o embate entre Carolina Mendes e a francesa Johanne Defay e o duelo entre Yolanda Hopkins e a francesa Pauline Ado. Por fim, Teresa Bonvalot mede forças com a basca Nadia Erostarbe.Depois, seguem-se os quartos-de-final masculinos, onde Portugal está representado por dois surfistas. Vasco Ribeiro vai enfrentar o marroquino Ramzi Boukhiam, logo no primeiro heat da ronda, enquanto Frederico Morais compete na quarta e última bateria, frente ao basco Aritz Aranburu. Pelo meio o campeão mundial Italo Ferreira enfrenta Leo Fioravanti, havendo a possibilidade de se encontrar com Vasco nas meias-finais.As ondas estão a colaborar, naquele que promete ser o dia com as melhores condições desde que a prova começou. A prova pode ser acompanhada em direto no site, Youtube e Facebook da World Surf League.UPCOMING MEO PORTUGAL CUP OF SURFING MEN’S QUARTERFINAL HEATS:QF 1: Ramzi Boukhiam (MAR) vs. Vasco Ribeiro (PRT)QF 2: Italo Ferreira (BRA) vs. Leonardo Fioravanti (ITA)QF 3: Maxime Huscenot (FRA) vs. Kanoa Igarashi (JPN)QF 4: Aritz Aranburu (ESP) vs. Frederico Morais (PRT)UPCOMING MEO PORTUGAL CUP OF SURFING WOMEN’S QUARTERFINAL HEATS:QF 1: Anat Lelior (ISR) vs. Camila Cardoso (PRT)QF 2: Johanne Defay (FRA) vs. Carolina Mendes (PRT)QF 3: Pauline Ado (FRA) vs. Yolanda Hopkins (PRT)QF 4: Teresa Bonvalot (PRT) vs. Nadia Erostarbe (EUK)