MEO Pro Portugal com nova chamada para as 10h50

Já foi feita a primeira chamada do MEO Pro Portugal, marcada para as 7h50 desta quinta-feira. Com as condições a estarem ainda longe do idealizado, a organização optou por marcar um novo call para as 10h50, ou seja, três horas mais tarde.O período de espera da etapa portuguesa do circuito mundial de surf arranca esta quinta-feira e prolonga-se até dia 13 de Março. Os primeiros dias vão ser marcados pela entrada de muito swell, embora com o vento em constante mudança, o que pode prejudicar a formação das ondas em alguns momentos.De acordo com as previsões, a primeira grande ondulação chega hoje, mas o mar apenas deverá começar a subir a meio do dia. Resta perceber se as condições se irão reunir para arrancar com a prova mais tarde. Isto porque para esta quinta-feira está previsto um pouco de vento onshore.Na sexta-feira o vento já deverá rodar para offshore, juntando-se a isso o pico de um swell que promete trazer ondas até 3 metros. Um cenário que pode oferecer tubos bem grandes aos melhores surfistas do Mundo.