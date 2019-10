A etapa portuguesa do circuito mundial de surf, em Peniche, que cumpre hoje o segundo dia de espera consecutivo, volta a ficar sem competição na quarta-feira, por falta de ondulação, com a próxima chamada agendada para quinta-feira.





A decisão da Liga Mundial de Surf (WSL, na sigla inglesa) sobre o recomeço do Meo Rip Curl Pro, com a disputa dos quartos de final femininos e masculinos, vai ser tomada pelas 08:00 de quinta-feira, anunciou hoje a organização.A penúltima etapa do circuito mundial decorre na Praia dos Supertubos, em Peniche, e o período de espera estende-se até 28 de outubro.