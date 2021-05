Michel Bourez no caminho de Frederico Morais em Rottnest Island

Frederico Morais já sabe que vai ter pela frente Michel Bourez no heat 7 da ronda 3 do Rip Curl Rottnest Search, a quinta etapa do CT 2021. Depois de um dia curto de ação, durante a madrugada desta segunda-feira, em que se realizaram apenas os heats de repescagem, ficaram definidos os heats da ronda 3 e o seeding ditou que o surfista português tenha de enfrentar o francês de origem taitiana na próxima fase da etapa de Rottnest Island.





Esta é a segunda vez que Frederico vai ter pela frente Bourez na presente temporada, depois de já o ter enfrentado e vencido nesta mesma fase da etapa de Narrabeen, onde Kikas acabou no 3.º posto. Contudo, o veterano surfista do Tour foi um dos que esteve em grande destaque na ronda inaugural desta etapa, ao conseguir a melhor onda do dia, com um incrível tudo. Algo que não deixa prever facilidades para Morais.Ao subir no draw, Kikas também já sabe que se conseguir vencer novamente Bourez irá enfrentar nos oitavos-de-final o vencedor do duelo totalmente brasileiro entre Caio Ibelli e Miguel Pupo. E só a partir dos quartos-de-final, caso lá chegue, poderá ter pela frente um surfista melhor posicionado que ele no ranking, neste caso o número três mundial Filipe Toledo – Gabriel Medina e Italo Ferreira estão do outro lado do draw.Em relação ao segundo dia de ação, o destaque foi para algumas eliminações surpreendentes. Do lado masculino o principal destaque foi a derrota de Jeremy Flores frente ao rookie sul-africano Matthew McGillivray e ao wildcard Liam O’Brien. Os brasileiros Jadson Andre e Peterson Crisantos e o veterano wildcard Taj Burrow foram os outros surfistas a perderem de primeira.Já na prova feminina, o momento alto do dia foi a eliminação da brasileira Tatiana Weston-Webb, que vinha de um triunfo na etapa de Margaret River. Tatiana não se conseguiu encontrar com o mar e acabou superada pelas australianas Nikki van Dijk e Mia McCarthy, wildcard local. No outro heat desta ronda Isabella Nichols e Bronte Macaulay atiraram a costarriquenha Brisa Hennessy para fora de competição.