Mick Fanning está de regresso como wildcard para Bells Beach

A World Surf League acaba de anunciar o regresso de Mick Fanning à ação, tendo concedido um wildcard ao tricampeão mundial australiana para este competir na etapa de Bells Beach, que começa já a 10 de Abril. Fanning regressa, assim, ao local onde conquistou a primeira etapa da carreira, em 2001, na altura também como wildcard.Depois de se ter retirado do Tour em 2018, a seguir a este mesmo evento, Fanning já tinha regressado temporariamente à ação no ano passado, ao receber o wildcard para a etapa de Newcastle, onde acabou eliminado cedo. Agora, volta a enfrentar a elite mundial, aos 40 anos, no local que mais desejava, por todo o simbolismo que acarreta.Vencedor por quatro ocasiões em Bells Beach, Fanning admite a vontade de tocar o sino mais famoso do surf mundial pela quinta ocasião, fazendo algo apenas ao alcance da lendária surfista australiana Gail Cooper, que venceu esta prova em 10 ocasiões. Na primeira ronda Mick vai ter logo pela frente um duro teste, com os brasileiros Filipe Toledo e Samuel Pupo a serem os adversários.Com a definição do primeiro wildcard, a WSL também anunciou os substitutos que vão a jogo. Isto porque há quatro surfistas que ficam de fora. O campeão mundial Gabriel Medina continua o seu processo de recuperação mental, sendo que o havaiano Barron Mamiya, que ocupa um surpreendente 2.º posto do ranking, a par de Kelly Slater, foi novamente chamado a jogo e, desta vez, com o estatuto de top seed.De fora por lesão continuam o brasileiro Yago Dora e os rookies Carlos Muñoz e Liam O’Brien, que foram substituídos por Caio Ibelli, que à semelhança de Mamiya também está a fazer um grande arranque de temporada mesmo sendo suplente, Matthew McGillivray e ainda o australiano Mikey Wright, que se tinha afastado do Tour no final da temporada passada, mas que regressa, agora, para esta participação especial em Bells Beach.Com a revelação dos heats para a ronda inaugural, o português Frederico Morais já sabe que, caso não existam mudanças de última hora, vai estar no heat 7, onde terá a companhia de uma dupla sul-africana. O eterno candidato Jordy Smith e o "suplente" Matthew McGillivray serão os adversários de Kikas na ronda inaugural de uma prova que será determinante para as contas do ranking.Com um cut pela frente após a etapa de Margaret River, há muita coisa em jogo em Bells Beach. Esta será a quarta etapa do circuito e a primeira das duas que compõem a perna australiana do CT. É também a penúltima antes do novo cut, onde apenas o top 22 mundial (mais 2 wildcards) segue para a segunda metade da temporada, continuando a luta pelo título e tendo a qualificação para o circuito de 2023 assegurada.Heat 1: Seth Moniz (HAW), Callum Robson (AUS), Ryan Callinan (AUS)Heat 2: Italo Ferreira (BRA), Zeke Lau (HAW), Imaikalani deVault (HAW)Heat 3: Kelly Slater (USA), Nat Young (USA), Owen Wright (AUS)Heat 4: Griffin Colapinto (USA), Leonardo Fioravanti (ITA), Mikey Wright (AUS)Heat 5: Filipe Toledo (BRA), Samuel Pupo (BRA), Mick Fanning (AUS)Heat 6: Kanoa Igarashi (JPN), Lucca Mesinas (PER), TBDHeat 7: Jordy Smith (ZAF), Frederico Morais (PRT), Matthew McGillivray (ZAF)Heat 8: John John Florence (HAW), Connor O’Leary (AUS), Jackson Baker (AUS)Heat 9: Conner Coffin (USA), Caio Ibelli (BRA), Joao Chianca (BRA)Heat 10: Kolohe Andino (USA), Jack Robinson (AUS), Jadson Andre (BRA)Heat 11: Miguel Pupo (BRA), Jake Marshall (USA), Deivid Silva (BRA)Heat 12: Barron Mamiya (HAW), Ethan Ewing (AUS), Morgan Cibilic (AUS)Do lado feminino a norte-americana Caroline Marks continua ausente por lesão e vai voltar a ser substituída pela australiana Bronte Macaulay. Por decidir estão ainda dois wildcards, um feminino e outro masculino, que serão para os vencedores dos trials locais em Bells, que se irão realizar nos dias que antecedem o evento.Heat 1: Lakey Peterson (USA), Gabriela Bryan (HAW), Courtney Conlogue (USA)Heat 2: Tatiana Weston-Webb (BRA), Sally Fitzgibbons (AUS), Bronte Macaulay (AUS)Heat 3: Carissa Moore (HAW), Isabella Nichols (AUS), TBDHeat 4: Brisa Hennessy (CRI), Stephanie Gilmore (AUS), Molly Picklum (AUS)Heat 5: Johanne Defay (FRA), India Robinson (AUS), Luana Silva (HAW)Heat 6: Malia Manuel (HAW), Tyler Wright (AUS), Bettylou Sakura Johnson (HAW)