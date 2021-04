Mick Fanning regressa ao WCT para competir em Narrabeen

A WSL anunciou esta sexta-feira que Mick Fanning vai ser convidado para competir na terceira etapa do WCT 2021, em North Narrabeen, Sydney. O tricampeão mundial vai, assim, regressar à ação, depois de ter competido pela última vez em 2018, em Bells Beach, retirando-se de seguida.





Este é um condimento extra para a próxima etapa do WCT, uma vez que o surfista australiano, aos 39 anos, ainda pode ser uma ameaça para grande parte dos candidatos em prova. Isto porque como wildcard vai enfrentar um dos dois primeiros classificados do ranking na ronda inaugural.Esta é também uma ocasião especial que serve para comemorar os 20 anos da primeira vitória de Fanning no circuito mundial, que aconteceu em Bells Beach, na Austrália, ainda como wildcard.Depois disso seguiram-se 17 anos no circuito mundial, com três títulos mundiais, 32 vitórias em etapas e uma das carreiras mais espetaculares que o surf mundial já viu."Penso que não me vou sentir mal neste papel. A quantidade de wildcards que ao longo dos anos destruíram os meus sonhos, também não se sentiram mal… O grande desafio vai ser preparar-me para estar no nível certo para poder dar luta", frisou Mick Fanning.