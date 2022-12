Miguel Blanco alcança 5.º posto em Lanzarote

Miguel Blanco conquistou, esta terça-feira, o 5.º posto no El Quemao Class, evento especial de tubos que decorreu na onda de La Santa, em Lanzarote, Ilhas Canárias. O surfista português foi derrotado nas meias-finais, falhando o acesso à grande final, mas conseguindo um resultado de destaque.Blanco era o último dos portugueses em prova, neste evento cujos participantes foram determinados por convite. Na véspera Filipe Jervis e João Mendonça já tinham sido eliminados na primeira e segunda ronda, respetivamente, enquanto Miguel Blanco tinha avançado duas rondas, rumo às meias-finais.O dia final do El Quemao Class ficou reservado para hoje, com Blanco a terminar no 3.º posto da primeira meia-final. Com 8,73 pontos, o antigo bicampeão nacional foi superado pelos canários Luis Diaz (17,70 pontos) e Jonathan Gonzalez (12,77), ficando ainda à frente do especialista local José Maria Cabrera (2,63).Na final o triunfo acabou por sorrir ao basco Natxo González, que conseguiu a proeza de vencer a prova pelo segundo ano consecutivo. Natxo somou 18,10 pontos no heat decisivo, deixando Jonathan González (17,44) no 2.º posto, enquanto Luis Díaz (10,10) e o irlandês Gearoid McDaid (9,76) terminaram na 3.ª e 4.ª posição, respetivamente.Já na prova de bodyboard, onde o português Pedro Levi Silva tinha sido eliminado ontem na ronda inaugural, o triunfo sorriu ao francês radicado em Portugal Pierre Louis-Costes (17,87 pontos), que bateu Amaury Lavernhe (17,13), Ruyman Rey (16,77) e Aitor Ojeda (14,57) para vencer a prova canária pela primeira vez na carreira.